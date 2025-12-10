Come in uno dei più inquietanti film di fantascienza: il robot stende con un calcio il suo creatore. In realtà la storia è un po’ diversa: il robot in questione è T800, uno degli ultimi modelli realizzati dall’azienda cinese EngineAI, protagonista di alcuni video nei quali venivano evidenziate le sue incredibili capacità di mobilità e movimento.

Dal web erano così arrivate accuse sulla veridicità di questi video ‘troppo perfetti per essere reali’: come risposta, l’azienda ha messo di fronte il robot con il CEO di EngineAI in uno studio palesemente vuoto, con il primo che ha ‘steso’ con un calcio il secondo, fortunatamente ‘corazzatosi’ prima del duello.

Video tratto da: EngineAI