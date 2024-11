Dalla Cina arriva una scoperta che promette di modificare gli equilibri geopolitici e militari. Si tratta di un materiale sorprendente che potrebbe essere usato come arma nelle guerre rendendo “invisibili” gli aerei. Una sorta di mantello dei super poteri, che sembra uscito direttamente dai film fantasy come Harry Potter o dall’universo degli eroi della Marvel. Ormai sarebbe realtà.

La Cina ha davvero inventato un mantello dell’invisibilità per aerei?

La Cina sarebbe riuscita a sviluppare un materiale in grado di assorbire le onde elettromagnetiche e convertirle in calore, in un processo che potrebbe ridurre significativamente la visibilità di un velivolo ai radar nemici anti stealth.

A realizzare questo particolare prodotto è stata la National University of Defense Technology, secondo cui il materiale sarebbe in grado di assorbire onde elettromagnetiche con lunghezze d’onda che vanno da 2,3 a 0,6 piedi, e che coprono le frequenze chiave della maggior parte dei radar anti-stealth, in particolare la banda P e la banda L.

I radar anti-stealth emettono segnali elettromagnetici a lunghezza d’onda lunga, che gli attuali rivestimenti degli aerei stealth difficilmente riescono ad assorbire efficacemente a causa del loro spessore sottile.

Questa limitazione sarebbe superata dalla nuova invenzione che offre ai velivoli del Dragone una protezione migliorata contro il rilevamento. L’innovazione rientra tra quelle che stanno portando a combattere sempre di più al diffondersi della guerra ibrida, composta da materiali e mezzi altamente tecnologici e spesso che non hanno nulla a che fare con il campo militare.

Come è stato creato e in cosa consiste il nuovo materiale

Se a Berlino è stato ideato il disco volante per la guerra, anche in Oriente si procede alla realizzazione di invenzioni da usare in combattimento. Nel caso del mantello dell’invisibilità cinese, questo prodotto è stato descritto come leggero, flessibile e facile da produrre in serie. Si baserebbe sui metamateriali, strutture progettate per interagire con le onde elettromagnetiche in modi non convenzionali, e noti per la loro capacità di assorbire un’ampia gamma di frequenze e manipolare la luce e altre onde a livello microscopico.

I ricercatori avrebbero creato un circuito all’interno del materiale. Quando viene colpito da onde elettromagnetiche a bassa frequenza, il circuito crea correnti che vengono convertite in calore e dissipate nell’aria circostante. Questa tecnica consentirebbe di rendere meno visibili i velivoli a radar.

Per valutare l’efficacia o meno del materiale bisogna ancora attendere delle verifiche. In ogni caso, con questa scoperta, la Cina conferma il suo obiettivo di mantenere un vantaggio competitivo nell’aviazione militare.

Altra cosa di cui tenere conto, il Paese del Dragone è diventato leader nel campo dei metamateriali, con Pechino che detiene attualmente il maggior numero di brevetti nel settore e università e agenzie di ricerca che lavorano diligentemente per perfezionare questi componenti per l’uso in applicazioni militari e civili.

In questo ambito rientra anche il mantello dell’invisibilità per aerei e jet da combattimento e molte altre produzioni innovative e potenzialmente adatte a usi differenti e nei campi più vari. Non resta che attendere la conferma ufficiale sulla reale efficacia di questo nuovo materiale anti radar.