Auto fuori controllo: l'agente spericolato compie un miracolo

Una scena incredibile quella cui hanno assistito alcuni automobilisti sulla Gratiot Avenue nella contea di Macomb, negli Stati Uniti: un agente di polizia ha computo una manovra spericolata per fermare un’auto che procedeva a zigzag sulla strada rischiando di provocare un disastroso incidente.

Auto fuori controllo in autostrada

Tutto è nato quando alla Centrale di polizia è arrivata la segnalazione del suv che sembrava non avere nessuno alla guida: una volta affiancatasi alla vettura, la Polizia ha verificato che l’uomo al volante, un 63enne in stato di semi-incoscienza, non rispondeva alle parole dei poliziotti.

Il gesto spericolato dell’agente di polizia

Così l’agente Mirot ha deciso di sporgersi dal finestrino, ‘agganciare’ l’altra vettura, riuscendo a passare sull’altra macchina in modo acrobatico, per poi frenare e porre fine alla situazione di pericolo.

Una volta fermata la macchina, sul posto sono arrivate anche altre pattuglie dei vigili del fuoco, che hanno prestato le prime cure all’uomo, poi trasportato in ospedale.

Le lodi dello Sceriffo

“Vorrei lodare l’eccezionale comportamento dell’agente Miron, che ha rischiato la sua incolumità per aiutare un cittadino trovatosi in una situazione difficile e proteggere gli altri conducenti che si trovavano sulla carreggiata – ha dichiarato Anthony Wickershaw, sceriffo della contea di Macomb – Grazie alla sua prontezza di riflessi e al suo altruismo, è riuscito a mettere in sicurezza una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche”.

Video tratto da: Facebook / Macomb County Sheriff's Office