Ha dell’incredibile quanto avvenuto a Napoli, dove un individuo, appena condannato per direttissima, ha tentato la fuga rubando un furgone della Polizia.

Complice il traffico congestionato del capoluogo campano, l’uomo è stato però rapidamente ripreso dagli agenti a bordo di moto e così, oltre ai reati per cui era stato condannato, gli è stato contestato pure il reato di furto.

Il video, girato da un passante e diventato subito virale su Tiktok è stato ripreso dal deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo chiesto chiarimenti sulla vicenda al comando della Polizia Municipale. Come è stato possibile questo furto? – ha commentato Borrelli – Certo che se derubano anche i i tutori della legge siamo davvero messi male. Un furto del genere, in pieno giorno poi, significa che non c’è più alcun controllo, che certi individui sono sempre più spregiudicati anche perché sanno che se la caveranno con poco anche se beccati”.

“Il punto è questo, occorre essere più duri nei confronti di delinquenti, ladri e criminali che devono temere le forze dell’ordine e non prendersene gioco”, ha concluso il deputato.

Video tratto da: Facebook / Francesco Emilio Borrelli