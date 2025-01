Napoli, dopo furto lancia un appello ai ladri: "Costituitevi e vi assumo"

Scassina e rapina un ristorante alla Galleria Umberto I di Napoli e poi nasconde anche il bottino di 2.500 euro al complice.

Il furto è avvenuto ai danni di “Funé Cucina Café” il cui titolare ha deciso di rivolgere un appello a entrambi i ladri: “Li vorrei prendere a lavorare da me, gli voglio far comprendere che lavorando onestamente potrebbero guadagnare di più che con questi furtarelli. Che si facciano avanti e si costituiscano”.

La vicenda è stata resa nota dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto i video dal titolare. “Dopo aver forzato la serranda sono entrati, hanno portato via circa 2.500 euro in contanti, e mi hanno causato danni per 1.200 euro. Uno dei due malviventi si è infilato le banconote tra gli slip per fregare il suo complice” racconta il titolare Antonio