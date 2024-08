Roma: rapina in gioielleria in pieno giorno. Il video è inquietante

Arriva da un centro commerciale della periferia di Roma il video choc di una rapina in una gioielleria effettuata in pieno giorno.

A compierla, quattro uomini incappucciati e armati di mazze, martelli e coltelli, che alle 10.30 di mattina e con il centro commerciale pieno di gente, hanno agito pressoché indisturbati sotto gli occhi attoniti di guardie, dipendenti e clienti, fuggendo senza che nessuno cercasse di fermarli.

Il video, pubblicato sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas, è immediatamente diventato virale, suscitando un vespaio di polemiche per la modalità della rapina e sul fatto che nessuno abbia potuto far niente per impedirla.

Video tratto da: Instagram / Welcome To Favelas