In principio, fu Paul McCartney. Quella che lo riguarda, infatti, si può considerare la capostipite di tutte le “teorie del complotto” in ambito musicale.

Dal 2011, però, anche le sorti della star canadese punk-rock Avril Lavigne si sono ammantate di un alone di mistero e sospetto.

La teoria partita dal Brasile

Proprio come per l’ex Beatles, che secondo un’inossidabile leggenda sarebbe morto in un incidente stradale nel 1966 e da allora sostituito da un sosia, anche la cantante nata il 27 settembre 1984 a Belleville, cittadina sulla sponda nord del lago Ontario, sarebbe passata a miglior vita più di 20 anni fa ed una sua “copia conforme” continuerebbe a pubblicare dischi e girare il mondo facendo concerti al posto suo.

A lanciare la fantasiosa idea fu un blogger brasiliano, fan dell’autrice di grandi successi come “Complicated” e “My happy ending”.

La presunta sosia Melissa Vandella

Il promotore sudamericano delle fake news sulla scomparsa di Avril Lavigne ipotizzava addirittura che la star fosse morta nel 2003 a soli 19 anni, distrutta dal decesso dell’amato nonno e dalla pressione della fama mondiale che l’aveva letteralmente investita dopo la pubblicazione del suo primo fortunatissimo album “Let go”.

Secondo l’autore dell’articolo, prima di gettare la spugna e togliersi la vita impiccandosi, Avril avrebbe chiesto alla sua casa discografica di trovarle una sosia che potesse sostituirla in alcune apparizioni in pubblico e la scelta era caduta su una giovane sconosciuta di nome Melissa Vandella.

Somiglianze e differenze

In base alle analisi effettuate dal complottista brasiliano, i cambiamenti di look e stile che l’artista canadese aveva adottato a partire dal 2004, in occasione dell’uscita del suo secondo album “Under my skin“, sarebbero imputabili al fatto che la vera Lavigne non sarebbe più tra noi da allora.

Le prove della sostituzione, inoltre, sarebbero nascoste “in piena vista” tra le righe dei testi dei nuovi brani come messaggi subliminali.

Come se non bastasse, oltre ad essere fisicamente identica tranne che per alcuni impercettibili dettagli, la sosia Melissa Vandella sarebbe addirittura tecnicamente più brava ed espressiva dell’originale.

Anni dopo, comunque, lo stesso autore della folle teoria ha dichiarato di aver voluto effettuare una sorta di esperimento, per far capire quanto sia facile diffondere false notizie in rete.

Rumor rinfocolato nel 2015

A far tornare in auge la teoria della sostituzione, che non aveva attecchito più di quel tanto quando era stata pubblicata la prima volta, erano state alcune dichiarazioni della stessa Avril Lavigne.

Nel 2015, l’artista aveva raccontato pubblicamente di essere stata colpita dalla malattia di Lyme, detta anche “borreliosi”, normalmente imputabile ai morsi delle zecche.

Per curare la pericolosa infezione batterica, Avril era stata costretta a restare per mesi lontana dai riflettori.

Questa circostanza aveva rinforzato le errate convinzioni che la cantante fosse morta e sostituita da una sosia, così che produttori e discografici potessero continuare a sfruttare la scia del suo indiscutibile talento musicale.

Nonostante le continue smentite della Lavigne e il tour mondiale del 2023, il dubbio continua a serpeggiare. Si dice che la musica sia immortale, ma a quanto pare lo sono anche le fake news.