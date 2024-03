La sanatoria per il bollo auto è una realtà esistente. Tuttavia, in molti non ne sono al corrente. Fra questi ci sono anche Enti, Regioni e Agenti di riscossione, che si ostinano a richiedere tasse automobilistiche per annualità già scadute ed ormai irrecuperabili.

Non tutti sanno però che il Decreto fiscale 2019 ha cancellato i debiti arretrati di importo inferiore a 1000 euro per i tributi iscritti a ruolo fra il 2000 ed il 2010 compreso. Va detto che a rendere nebulosa la questione è il Fisco stesso: la norma non parla espressamente del bollo auto ma si riferisce in generale a tributi di importo sino a 1000 euro.

Fatta la debita chiarezza, tutte le cartelle ricevute per il pagamento della tassa automobilistica dovrebbero essere cancellate in automatico; in questo modo niente più posizioni debitorie o sanzioni.

Cosa prevede la legge di bilancio 2024

La Legge di Bilancio 2024 mantiene la sanatoria emanata lo scorso anno. è confermata quindi la possibilità di annullare gli importi sino a 1000 euro (comprensivi di interessi e sanzioni). L’agevolazione mantiene la validità per tutte quelle pendenze relative al tributo automobilistico incluse fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.

Non è possibile beneficiare automaticamente dello stralcio? In ogni caso è possibile verificare la compatibilità con la rottamazione del bollo: la misura Rottamazione-quater, prevista dall’ultima Finanziaria del governo, fa riferimento ai debiti sino al 30 giugno 2023, con la possibilità di pagare senza interessi, more o sanzioni entro il giorno 30 aprile 2024.

Rottamazione-quarter, come procedere

La domanda deve essere presentata entro la scadenza all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’area riservata del sito (al quale è possibile accedere tramite SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa, si può utilizzare l’area pubblica e inviare i documenti richiesti compilando l’apposito form.

Gli importi della tassa auto che usufruiscono della Rottamazione-quater possono essere saldati entro il 31 luglio 2024 in un’unica soluzione. È possibile anche richiedere il frazionamento della somma, dilazionando il pagamento in 5 anni con un interesse del 2% annuo (in questo caso a partire dal 1° agosto 2024).

Come pagare il bollo

Il pagamento può essere effettuato in modo telematico o di persona, scegliendo fra le seguenti modalità:

home e mobile banking

app Satispay

app IO (solo in alcune Regioni)

servizio online pagoBollo dell’ACI

ricevitorie Lottomatica e Sisal

uffici postali

canali online di Poste Italiane

agenzie di pratiche auto

sportelli automatici abilitati

domiciliazione bancaria

Bollo auto, tutte le agevolazioni

Vediamo ora uno schema che riassume le varie agevolazioni ed esenzioni del bollo auto per il 2024: