La cometa C/2023 A3, anche chiamata Tsuchinshan-Atlas, è una delle più interessanti e affascinanti per astronomi e appassionati del Cosmo. Si ipotizza possa essere tra i corpi celesti più luminosi mai osservati dall’uomo ed è stata definita la possibile “cometa del secolo”. Scoperta molto recentemente, nel 2023, il mondo è in attesa di vederla in tutto il suo splendore nel 2024. Sarà all’altezza delle aspettative? Per rispondere bisognerà attendere l’evento, intanto dagli studi questo astro sembra avere caratteristiche molto particolari.

Che cometa è la C/2023 A3, nota come Tsuchinshan-Atlas

La cometa C/2023 A3 è stata scoperta il 23 febbraio 2023 dal telescopio sudafricano Atlas e inizialmente venne chiamata, in codice, A10SVYR. Contemporaneamente fu osservata dall’osservatorio astronomico di Zijinshan, e per questo oggi porta il nome di C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS).

Si tratta di una cometa di lungo periodo orbitale, stimato in 26.000 anni, e sembra possedere un nucleo particolarmente grande. Data la stima sulla sua magnitudine potenziale/luminosità si ipotizza possa diventare la più brillante da diversi decenni.

C72023 A3 dovrebbe sviluppare una bellissima coda cometaria. Dopo essere passata vicino al Sole a una distanza simile all’orbita di Mercurio, la polvere e il ghiaccio di Tsuchinshan-Atlas si riscalderanno notevolmente. Man mano che le particelle di ghiaccio evaporeranno, fuggiranno velocemente nello spazio, portando con sé una grande quantità di polvere che si estenderà in una lunga e luminosa coda.

Come dimostra la storia, le comete che passano vicino al Sole hanno le code più impressionanti, formatesi poco dopo essere state “arrostite” dal calore del Sole. Il problema è che le comete sono imprevedibili quindi non si ha la certezza di poter osservare questo fenomeno.

Perché viene definita come cometa del secolo

La luminosità di una cometa è in gran parte determinata dalle dimensioni del suo nucleo. Ad esempio, il nucleo della cometa Hale-Bopp misura circa 60 km di diametro, e quello della cometa di Halley è di 15 km, che è considerevole per una cometa a breve periodo.

C/2023 A3 dovrebbe avere un nucleo tra 6 e 15 km di diametro. Questo dà speranza che non si disintegrerà man mano che si avvicina al Sole. Ma alcuni scienziati hanno addirittura ipotizzato che possa essere tra 20 e 40 km. Queste caratteristiche potrebbero rendere Tsuchinshan-ATLAS la “cometa del secolo”. Sicuramente, come per esempio per la cometa con le corna, C/2023 A3 ha catturato l’attenzione degli studiosi che attendono il suo passaggio con molto interesse. Le comete sono però corpi molto imprevedibili e c’è sempre spazio per una sorpresa. Per ora, tutto ciò che si può fare è apsettare l’esibizione di C/2023 A3 nel 2024.

Quando vedere la cometa del secolo dall’Italia

Da aprile 2024 la cometa è visibile con piccoli telescopi ma si prevede che raggiungerà la sua massima luminosità a metà Ottobre del 2024, con una magnitudine apparente, stimata dall’istituto SETI, di circa -0.1, il che la renderebbe perfino più luminosa della stella Vega. Il 27 settembre 2024 , la cometa dovrebbe raggiungere il suo massimo avvicinamento al Sole e ci potrebbe dunque essere la possibilità di osservarla a occhio nudo in orario serale. Dopo il perielio dal Sole, la cometa Atlas inizierà ad allontanarsi dalla nostra stella, raggiungendo circa 0.48 UA dalla Terra, precisamente il 12 ottobre: questo sarà il giorno in cui si decreterà se C/2023 A3 avrà soddisfatto le aspettative o magari le avrà addiritura superate.