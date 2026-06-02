Le foche sono spesso associate ai paesaggi più remoti e selvaggi del pianeta, ma a volte riescono a sorprendere anche per il loro comportamento. È quanto accaduto il 15 maggio al largo delle coste della Namibia, dove una kayakista si è ritrovata al centro di un incontro tanto insolito quanto spettacolare. Circondata da decine di foche, la donna ha visto alcuni esemplari avvicinarsi sempre di più fino ad arrampicarsi direttamente sul suo kayak. La scena, diventata rapidamente virale, ha mostrato animali curiosi e apparentemente desiderosi di interagire, al punto da rischiare quasi di far ribaltare l’imbarcazione.

Foche in cerca d’affetto

L’incontro avvenuto al largo della Namibia ha attirato l’attenzione di migliaia di utenti sui social. Nel video, alcune foche nuotano attorno a una kayakista e, dopo pochi istanti, decidono di salire direttamente sull’imbarcazione. La scena appare quasi surreale: gli animali si muovono con naturalezza tra le onde e sembrano completamente a proprio agio con quella presenza insolita.

L’episodio non è avvenuto in un luogo qualsiasi. La Namibia ospita una delle più grandi popolazioni di foche al mondo, con circa 3,5 milioni di esemplari distribuiti lungo le sue coste. Un numero che supera addirittura quello degli abitanti del Paese, stimati intorno ai 3 milioni. In un contesto simile, non è raro imbattersi in enormi colonie che trasformano il mare in una distesa brulicante di animali. In queste acque le grandi colonie sono una presenza costante e gli incontri ravvicinati con i turisti non sono particolarmente rari.

Le immagini trasmettono l’idea di animali in cerca di attenzioni, ma interpretare i loro comportamenti come manifestazioni di affetto umano sarebbe molto riduttivo. Più probabilmente la foca era attratta dal kayak e dalla novità rappresentata dalla sua presenza. Resta comunque uno spettacolo incredibile capace di mostrare il lato più sorprendente di questi mammiferi marini.

È normale che le foche si comportino così?

Secondo gli esperti, comportamenti come quello osservato in Namibia non sono necessariamente anomali. Le foche appartengono alla famiglia dei pinnipedi e possiedono notevoli capacità cognitive, che le portano a esplorare l’ambiente circostante e a reagire agli stimoli con grande curiosità.

Non tutti gli esemplari, però, si comportano allo stesso modo. Alcune ricerche hanno evidenziato l’esistenza di differenze caratteriali all’interno delle colonie, con individui più intraprendenti e altri decisamente più prudenti. Questa variabilità può influenzare anche il modo in cui gli animali reagiscono alla presenza di persone o imbarcazioni.

Ciò non significa che le foche siano animali da avvicinare, anzi tutt’altro. È importante ricordare che questi mammiferi restano animali selvatici. In natura mantengono generalmente le distanze e possono diventare difensive quando percepiscono una minaccia o devono proteggere i cuccioli. Per questo motivo gli specialisti raccomandano sempre di osservarle da lontano senza interferire attivamente con le loro attività.

L’episodio avvenuto nelle acque namibiane rappresenta quindi un’eccezione affascinante, ma non del tutto anomala. Le foche, come abbiamo detto, sono creature intelligenti, sociali e dotate di una spiccata curiosità verso ciò che le circonda. Proprio questa combinazione di caratteristiche può portarle, in determinate circostanze, ad avvicinarsi sorprendentemente agli esseri umani, regalando scene spettacolari come quella che ha conquistato il web.