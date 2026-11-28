Un macaco tibetano si avvicina a un SUV fermo o in lento movimento, si appoggia al paraurti posteriore e sembra mettersi a spingerlo. È la scena curiosa ripresa lungo una strada di montagna nella provincia cinese del Sichuan, dove un gruppo di scimmie si muove liberamente tra la carreggiata e la vegetazione circostante.

Il filmato, registrato il 19 novembre 2026 e diffuso nei giorni successivi, mostra l’animale mentre si posiziona dietro il veicolo, con le zampe posteriori appoggiate sull’asfalto. Per alcuni istanti mantiene il corpo contro il paraurti, dando l’impressione di voler aiutare il conducente a proseguire lungo la strada.

La scena ha un effetto insolito: la scimmia sembra assumere il ruolo di un piccolo assistente stradale, intervenendo su un’automobile molto più grande di lei. Non è però possibile stabilire dal video se l’animale stia davvero cercando di spingere il SUV o se si stia semplicemente appoggiando alla carrozzeria per esplorare l’oggetto.

La scimmia si allontana e attraversa la strada

Dopo alcuni secondi, il macaco tibetano non spinge più il SUV, si stacca dal veicolo e si sposta verso la carreggiata. L’animale attraversa la strada, passando accanto ad altre scimmie presenti nella zona, mentre l’auto rimane sul percorso montano.

La sequenza si conclude senza incidenti apparenti. Non si vedono reazioni aggressive da parte dell’animale né situazioni di particolare pericolo per il gruppo di macachi. La scimmia torna a muoversi nell’ambiente circostante, lasciando alle spalle il veicolo.

La presenza di più esemplari lungo la strada suggerisce che si tratti di un’area frequentata dai macachi tibetani. In questi contesti, gli incontri tra fauna selvatica e automobilisti possono verificarsi soprattutto lungo i percorsi che attraversano boschi e zone montuose.

Chi è il macaco tibetano

Il protagonista del video appartiene alla specie Macaca thibetana, conosciuta anche come macaco di Père David o macaco cinese dalla coda corta. È uno dei più grandi e robusti, caratterizzato da una corporatura massiccia e da una coda relativamente breve.

La specie è diffusa in diverse aree della Cina, dalle regioni orientali del Tibet fino al Guangdong e allo Shaanxi. Vive prevalentemente in foreste subtropicali, anche ad altitudini comprese tra circa 800 e 2.500 metri.

Il Sichuan, con i suoi rilievi, le vallate e le aree boscose, offre ambienti adatti alla presenza di numerose specie di primati. I macachi possono spostarsi tra le zone forestali e gli spazi aperti, incontrando talvolta strade utilizzate dai veicoli.

Un incontro curioso tra fauna selvatica e automobili

Il video mostra un comportamento insolito, ma non permette di interpretarlo con certezza. L’impressione che il macaco stia spingendo il SUV nasce dalla posizione del corpo e dal contatto con il paraurti. Non è possibile sapere se l’animale stesse giocando, esplorando la superficie del veicolo o reagendo alla sua presenza.

La scena resta comunque un esempio curioso di incontro tra animali selvatici e umani. Le strade che attraversano gli habitat naturali possono diventare luoghi di passaggio per la fauna, rendendo importante la prudenza da parte degli automobilisti.

In questo caso, il macaco si è allontanato senza conseguenze visibili, lasciando un’immagine insolita: una scimmia robusta che, per qualche secondo, sembra dare una mano a un SUV lungo una strada di montagna cinese.