Il folle gesto: uomo sfida mareggiata in Liguria

Momenti di paura a Punta Vagno, nei pressi di Genova per un uomo che s’è avventurato nei presi degli scogli durante una fortissima mareggiata. L’uomo pare essersi avvicinato al mare per scattare foto.

Durissimo lo sfogo dei Vigili del Fuoco, che hanno postato sui loro profili social le immagini: “Il nostro lavoro consiste anche nel rischiare per salvare altri da condizioni di pericolo, indipendentemente dai motivi che hanno portato le persone a rischiare. Ma, vedete, sembrerà forse strano a qualcuno, ma abbiamo l’ambizione, a fine turno, di tornare a casa dai nostri cari. E rischiare di non tornarci per la stupidità di una evidente moltitudine, non ci rende sereni”, il commento dei Vigili sui gesti come quello citato, che mettono inutilmente a rischio l’incolumità delle persone e degli stessi Vigili.

Video tratto da: Facebook / Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco di Genova