Si avvicina al cobra reale e compie un gesto folle

Un gesto che molti di noi non esiteremmo a definire folle: un ragazzo si è avvicinato ad un cobra reale e l’ha baciato sulla ‘testa’. Ricordiamo che questa specie di cobra è estremamente velenoso, tanto da essere in grado di uccidere con un solo morso perfino un elefante.

Perché baciare un cobra reale

Perché compiere un gesto del genere che può costare la vita? A spiegarlo è stato il diretto interessato, Maulvi Saifing Ahmad Rafi: “Sono un creator di contenuti sui rettili e mi piace insegnare il lotro mondo a più persone possibili, in particolare a chi non ha familiarità con diversi tipi di rettili, compresi i serpenti”.

I rischi del mestiere

Una scelta decisamente coraggiosa, come quella di vivere con un cobra reale in casa: il serpente è già stato protagonista di diversi video con Maulvi Saifing Ahmad Rafi, che in almeno una circostanza è stato peraltro morso da un altro rettile, fortunatamente per lui senza conseguenze.

Video tratto da: IPA / ViralHog