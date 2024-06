Pacco con sorpresa: dalla scatola spunta un cobra mortale

Un pacco con sorpresa: peccato che non fosse gradita. Una ragazza indiana s’è trovata nella scatola di Amazon recapitatale a casa un letale cobra dagli occhiali.

Un cobra compreso nel pacco

La ragazza, Tanvi, aveva ordinato un controller per la sua XBox ma, una volta aperto il pacco, ha visto un cobra, assolutamente vivo e che è rimasto fortunatamente ‘attaccato’ al nastro adesivo dell’imballaggio senza poterla attaccare.

Tanvi ha ripreso la scena e l’ha postata sui suoi social con tanto di commento: “Ho ordinato un controller Xbox da Amazon India e ho ricevuto un serpente in omaggio!”.

Un risarcimento per la vita

Tanvi ha poi mandato le sue lamentele anche ai responsabili locali di Amazon, che dal canto loro le hanno promesso un completo risarcimento. Una risposta che non l’ha per niente soddisfatta: “Cosa dovrei ricevere come risarcimento dopo aver rischiato la vita“, ha spiegato Tanvi.

Ricordiamo che il cobra con gli occhiali è uno dei più diffusi e letali serpente del continente indiano.

