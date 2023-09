Con il ritorno del caldo, il condizionatore riprende il suo ruolo da protagonista all’interno dell’abitazione. Oggetto indispensabile per rinfrescare l’aria e ridurre la sofferenza causata dall’afa, come contro ha un dispendio di energia elettrica che fa salire il costo delle bollette. Per questo motivo, le persone tendono ad adottare soluzioni creative per consumare meno e risparmiare denaro. Ma non tutte le idee in circolazione sono funzionali come sembrano.

Serve mettere un ombrellone sul motore del condizionatore?

Per esempio c’è chi usa un ombrellone per riparare l’unità esterna del condizionatore dal sole. Questo trucco, però, ha l’effetto contrario ovvero di rendere la struttura ancora più calda. Tutto ciò che interferisce con il flusso d’aria attorno al condizionatore può far lavorare di più la ventola.

Nella maggior parte dei casi, i condizionatori in casa aspirano l’aria dai lati e scaricano quella calda dall’alto. Se si mette una tenda o un ombrello sopra l’unità, il calore rimarrà intrappolato più vicino alle prese d’aria, facendo funzionare la ventola più a lungo e riscaldando l’intera macchina. Qualsiasi copertura sopra l’unità AC dovrebbe essere a circa due metri sopra la ventola per non incidere negativamente sul funzionamento della macchina.

Se si vuole migliorare l’efficienza del condizionatore, l’ombra può aiutare, ma bisogna assicurarsi che provenga da una fonte ben lontana dall’unità stessa. L’ideale è lasciare uno spazio libero verticale di circa due metri e di un metro ai lati. L’ombra delle piante a traliccio, di un albero o anche di una tenda da sole sono tutte buone opzioni purché si rispetti una certa distanza dall’apparecchio.

Dove è meglio posizionare il condizionatore: cerca l’ombra

Un altro dettaglio da non tralasciare è pensare bene al luogo in cui posizionare l’impianto rinfrescante. Individuare lo spazio più idoneo permetterà di risparmiare con il condizionatore e farlo anche durare più a lungo. Di seguito, i posti da evitare sono:

Luoghi chiusi.

Balconi piccoli e chiusi ai lati con muretti.

Troppo vicini al soffitto o al muro.

Luoghi difficili da raggiungere per il manutentore.

Dentro verande chiuse.

Coperti da piante, vasi o bidoni.

L’unità esterna del condizionatore va invece messa: