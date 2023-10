Fare il bucato d’inverno sembra un incubo. Con il freddo, l’umidità e la pioggia, far asciugare i panni è un’impresa anche perché è quasi impossibile stenderli fuori senza rischiare che restino umidi o che un bel temporale ci costringa a doverli lavare di nuovo. Chi ha l’asciugatrice in casa sicuramente si pone meno il problema, in particolare per quanto riguarda l’asciugatura di lenzuola, coperte e asciugamani, ma potrebbe restare il dilemma per quanto riguarda i vestiti. Alle volte, soprattutto se si hanno capi delicati, l’asciugatrice può bucarli e rovinarli, perciò c’è chi pur avendola in casa preferisce non usarla per questo genere di capi. Quindi come fare? Ecco che in aiuto arriva un altro strumento: il condizionatore con funzione di deumidificatore.

Come far asciugare i vestiti in casa con i condizionatori

Per asciugare i vestiti dentro casa, il deumidificatore o il condizionatore con funzione di deumidificazione sono un trucco ideale perché queste tecnologie riescono ad assorbire l’umidità residua in pochi minuti. Basta posizionare lo stendibiancheria vicino all’apparecchio, attivarlo e attendere che elimini tutta l’acqua facendo asciugare i capi. La funzione di deumidificazione ha anche un altro punto a favore: evita il rischio che si creino brutte macchie di muffa nella stanza in cui vengono stesi i panni, proprio perché elimina l’umidità.

Come si attiva la funziona deumidicatore per il bucato

Sul mercato esistono addirittura alcuni modelli di deumidificatore equipaggiati con la funzione Laudry, specifica per far asciugare in fretta il bucato. In questa modalità, l’apparecchio funziona alla sua massima capacità di estrazione, talvolta anche con un’emissione di aria calda che, posizionando la macchina accanto allo stendino, velocizza ancora di più il processo di evaporazione dell’acqua e di asciugatura.

Per quanto riguarda i climatizzatori, tutti i più moderni apparecchi sono dotati della funzione di deumidificazione. Questa modalità consente di eliminare l’eccesso di umidità nell’aria, rendendo l’ambiente più vivibile, salubre e gradevole. Per attivarla, bisogna individuare la scritta “Dry” sul telecomando del condizionatore, oppure l’icona con una goccia d’acqua. Questo simbolo indica infatti la funzione di deumidificatore. Si può alternare le funzioni “cool” e “dry” per regolare a piacere la temperatura oppure impostare i gradi del deumidificatore che raffredderà l’aria fino a quando c’è umidità senza rendere la stanza esageratamente fredda.

I consigli per stendere dentro casa ed evitare odori

I panni stesi in casa rendono l’ambiente più umido favorendo la diffusione di muffe, acari della polvere e cattivo odore. Per fare in modo che il bucato si asciughi in fretta e resti profumato, ci sono degli accorgimenti da usare. Per prima cosa è importante posizionare bene i capi, ben distanziati tra loro per far evaporare più facilmente l’umidità.

Jeans, felpe e in generale i capi più spessi e con molte tasche andrebbero girati al rovescio, così da far asciugare bene la parte interna dove è più facile che si formino ristagni di umidità.

Un altro suggerimento è sistemare lo stendibiancheria vicino a una finestra, possibilmente non in camera da letto o nella zona giorno, oppure vicino a un condizionatore o deumidificatore.

Infine, aprire le finestre per almeno 5-10 minuti ogni ora, consente di avere sempre un ricambio d’aria e di far asciugare l’umidità, così da avere panni puliti e profumati in modo rapido mantenendo l’ambiente di casa più sano.