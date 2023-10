Addio a Matthew Perry, l’attore che tutti noi conosciamo come Chandler di Friends, la sitcom americana diventata famosa in tutto il mondo, grazie alla simpatia e alla bravura di un cast che ha saputo dosare ogni ingrediente: risate, sentimenti e riflessioni hanno accompagnato intere generazioni. Si tratta infatti di una serie tv che ancora oggi viene vista e rivista con trasporto.

L’attore se n’è andato all’età di 54 anni. È stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles. Sulle cause della morte stanno ancora indagando le forze dell’ordine. In poche ore però la notizia si è diffusa, disseminando stupore, incredulità e tristezza tra i fan e i colleghi.

“Siamo devastati”, si legge in un post sulla pagina Instagram ufficiale di Friends e della Warner Bros. TV Group. E ancora: ““Mi sento grata per ogni momento che abbiamo condiviso”, scrive Maggie Wheeler, che nella sitcom ha interpretato Janice, l’ex fidanzata di Chandler. “Eravamo una squadra da molto tempo”, ha confessato Shannon Doherty su Instagram. “Grazie per tutte le risate”, ha scritto su X il primo ministro canadese Justin Trudeau, compagno di classe di Matthew Perry a Ottawa.

L’attore era grato del successo arrivato grazie a Friends, ma durante un’intervista aveva rivelato un dettaglio che forse non tutti conoscono: “La gente viene da me ogni giorno e mi dice: ‘Ehi Chandler!’, ma io non rispondo. Se invece qualcuno dice: ‘Ciao Matthew, adoro il tuo lavoro’, allora è un’altra cosa. Quel “Ehi, Chandler” proprio non mi piace. Sono stanco di tutto ciò. Io non sono Chandler”.

Il retroscena sulla chiusura di “Friends”: cosa è emerso negli anni

Friends è una serie tv che ancora oggi appassiona spettatori di tutte le età. Creata da Marta Kauffman e David Crane, nonostante il successo, si è conclusa nel 2004 dopo dieci stagioni. Una doccia fredda per i fan di Monica, Rachel, Phoebe, Joey, Ross e Chandler.

Un successo che ha portato l’intero cast al successo e alla ricchezza, ma che non è bastato per creare il seguito della sceneggiatura. Gli ideatori, infatti, hanno spiegato che con la decima stagione si è chiuso l’arco temporale dei personaggi e che non avrebbe avuto senso un sequel.

Fra le ipotesi c’è anche quella per cui Friends fosse diventata insostenibile in termini economici. Per non parlare del cambio delle tendenze in televisione: un’altra possibilità che giustificherebbe il “The End” definitivo. Oltretutto pare che nemmeno il cast volesse continuare a interpretare i celebri personaggi newyorkesi. Sembra non volessero andare oltre il naturale ciclo vitale della serie, rischiando di perdere consenso.

I numeri record della serie tv: il finale e l’episodio del Super Bowl

Friends, che ha reso famosi attori come Matthew Perry e Jennifer Aniston, ex moglie di Brad Pitt, è la serie dei record. Ad oggi si può vedere sulla celebre piattaforma streaming Netflix. Il finale dell’ultima stagione è il quinto più visto di sempre, con 52,5 milioni di telespettatori sintonizzati.

Ma non è finita qui: un’altra puntata ha raggiunto ascolti notevoli. “The One After the Super Bowl” fa parte della seconda stagione e ha registrato ben 52,9 milioni di telespettatori.

La reunion che ha conquistato i fan con tutti gli attori originali

In genere le ‘rimpatriate’, soprattutto se si tratta di serie tv di successo, non hanno molto successo. Ma la sitcom con protagonista Matthew Perry ha sfatato anche questo mito: la reunion di Friends è stata seguitissima

Sono state ben 5,3 milioni le visualizzazioni accumulate. È stato il dato più alto registrato da Sky, in Gran Bretagna, dal 2006. Considerando poi che la fine della serie risaliva a 15 anni prima, questo risultato è stato ancora più significativo.

Cosa fa oggi il cast stellare di “Friends”, tra i più pagati della tv

Come dimenticare i sei protagonisti di Friends e come non essere tristi per la dipartita prematura di Matthew Perry, attore che interpretava l’amatissimo Chandler. Si tratta di uno dei cast più pagati: Courteney Cox e colleghi sono arrivati a guadagnare un milione di dollari a puntata.

Jennifer Aniston (Rachel Green), invidiatissima per essere stata la moglie del sex symbol Brad Pitt, continua ad avere fama, partecipando a pellicole di grande successo. Lo stesso si può dire di David Schwimmer(Ross Geller), che continua a seguire il suo sogno della recitazione anche se non è più riuscito a eguagliare i consensi raggiunti con Friends.

Courteney Cox interpretava Monica Geller, sorella di Ross. Ha fondato una casa di produzione insieme all’ex marito David Arquette e ha continuato ad avere un certo successo nel campo dello spettacolo. Anche Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) ha proseguito con la carriera cinematografica e televisiva, ma anche lei ha toccato il massimo successo con Friends.

Ultimo, ma non per importanza, è Matt LeBlanc, L’attore, dopo il successo della serie tv, ha rivestito i panni del simpaticissimo Joey Tribbiani nello spinoff incentrato sul personaggio, ma non ha ricevuto i consensi sperati e la serie è stata interrotta dopo appena due stagioni.