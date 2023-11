Nel vasto spazio cosmico, un enigma avvolge la Terra: Amaterasu, il secondo raggio cosmico più energetico mai rilevato, ha scosso la comunità scientifica con la sua misteriosa origine e la sua incredibile potenza. Annunciato di recente sulla rinomata rivista Science, questo fenomeno cosmico ha suscitato interrogativi profondi, aprendo nuove frontiere nella nostra comprensione dell’universo.

Che cos’è il misterioso Amaterasu e perché si chiama così

Amaterasu, ribattezzato con il nome della dea del Sole nella mitologia giapponese, è il secondo raggio cosmico più potente mai scoperto. Questa particella, probabilmente un protone, ha un’energia sorprendente, paragonabile a una pallina da golf viaggiante a 150 km/h. Sebbene questa analogia possa sembrare modesta, considerare che un protone, che pesa solo una frazione di miliardesimi di miliardesimi di miliardesimi di kg, possa raggiungere tale energia a una velocità del 99,9999999999999999% della velocità della luce è veramente stupefacente.

Il nome Amaterasu evoca la luce e la potenza del Sole, eppure la sua provenienza sconcerta gli scienziati. Questo raggio cosmico sembra emergere da una regione apparentemente vuota dello spazio, sfidando le leggi note della fisica. La sua accelerazione a velocità così estreme presenta un enigma insolubile, poiché le fonti capaci di generare una tale potenza rimangono sconosciute nella vastità del cosmo.

Il mistero del raggio cosmico: cosa sanno gli scienziati

Gli scienziati, armati dei dati forniti dal Telescope Array nello Utah, hanno tentato di tracciare le origini di Amaterasu. La particella sembra provenire dal cosiddetto Vuoto Locale, una vasta regione di spazio particolarmente vuota nelle vicinanze del Gruppo Locale di galassie, tra cui la nostra Via Lattea. Questo spazio, privo di fonti conosciute di accelerazione, getta un’ombra su quale meccanismo fisico possa aver generato una particella così energica.

Le ipotesi avanzate dagli studiosi vanno oltre la comprensione attuale della fisica, spaziando da stringhe cosmiche a fratture dello spazio-tempo. La sfida di comprendere Amaterasu è amplificata dal fatto che energie di questo genere non possono essere riprodotte in laboratorio, superando di decine di milioni di volte quelle prodotte dai nostri acceleratori di particelle più avanzati. Un evento sicuramente diverso dall’avvistamento di ufo o di strani oggetti nello spazio.

Il Telescope Array ha rivelato che Amaterasu è solo inseguito dal record detenuto dalla particella Oh-my-God, scoperta nel 1991. Questa precedente detentrice del titolo vantava un’energia 1,5 volte superiore a quella di Amaterasu. Tuttavia, mentre Oh-my-God era stata rivelata quasi trent’anni fa, Amaterasu è emersa dal suo velo di mistero solo il 23 novembre 2023, dopo scrupolose analisi per accertarne la natura esatta.

Il mistero di Amaterasu persiste, rappresentando una sfida entusiasmante per gli scienziati che si sforzano di svelare gli intricati segreti dell’universo. La dea del Sole giapponese continua a lanciare il suo raggio cosmico enigmatico sulla Terra, spingendo la comunità scientifica a esplorare nuove frontiere del sapere e a scoprire il fascino nascosto nell’oscuro spazio cosmico, in mezzo a molte teorie, avvistamenti di ufo e alieni. In un universo permeato da misteri insondabili, Amaterasu emerge come un’affascinante sfida per gli scienziati, un enigma che continua a illuminare la strada verso la comprensione più profonda del cosmo. Il suo raggio cosmico, carico di segreti e potenzialità, rimane una finestra aperta verso l’ignoto, ispirando la comunità scientifica a scrutare con occhi affamati le stelle in cerca delle risposte nascoste tra le pieghe dell’infinito.