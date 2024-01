Geyser di dieci metri d'altezza nel centro di Roma

Spettaacolo decisamente insolito per i cittadini romani del quartiere di San Giovanni, che si sono trovati un geyser con un getto d’acqua di dieci metri d’altezza in mezzo a Via Amiterno.

La colpa? Tutta di una tubatura che si è rotta e prima ha fatto ‘saltare in aria’ il manto stradale e poi ha ‘innalzato’ una specie di geyser.

Dopo l’intervento dei tecnici Acea, che hanno riparato il danno, la situazione è parzialmente tornata alla normalità, in attesa della ricostruzione della strada.

Video tratto da: Instagram / Welcome to Favelas