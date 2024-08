Il cane morde la batteria, l'incendio devasta la casa

Spesso incidenti gravi nascono da situazioni difficilmente prevedibili: addirittura, da una batteria al litio lasciata in casa potrebbe scoppiare un incendio.

E’ quanto avvenuto nei pressi di Tulsa, in Oklahoma, quando un cane ha morso una batteria al litio lasciata ‘incustodita’ in casa dai proprietari.

Dopo qualche morso, la batteria è scoppiata, causando un incendio che s’è progressivamente sviluppato fino a causare gravissimi danni all’edificio.

Fortunatamente, i due cani e il gatto presenti nella casa si sono salvati attraverso una porticina di sicurezza.

Il video è stato diffusa dai Vigili del Fuoco di Tulsa, che hanno colto l’occasione per ricordare come le batterie al itio vadano custodite secondo le indicazioni fornite dai produttori, in un luogo sicuro ed asciutto, oltre che smaltite nei luoghi destinati allo scopo.

Video tratto da: Facebook / Tulsa Fire Department