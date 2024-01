Far durare di più la batteria dello smartphone è diventata una preoccupazione sempre più comune. Siamo ormai dipendenti dalla tecnologia mobile e dagli apparecchi elettronici, indispensabili nella vita quotidiana. L’efficienza energetica del device deve essere presa in considerazione quando si cambia telefono, ma può capitare che l’usura delle componenti e alcuni comportamenti sbagliati pesino particolarmente sulla ricarica. Ci sono alcuni consigli che si possono seguire per allungare la vita del cellulare.

Come far durare di più la batteria dello smartphone

Partiamo da alcune buone pratiche universali, valide tanto per i dispositivi Android che per quelli iOS, per far ottimizzare la durata della batteria e la sua longevità:

collegare il caricatore solo quando la percentuale della batteria è tra il 20% e l’80%;

usare solo accessori originali;

tenere aggiornato il software per correggere bug e consumi errati;

disattivare servizi e funzionalità non necessari, come il bluetooth, il Wi-Fi fuori casa o la tecnologia NFC;

tenere bassa la luminosità dello schermo, che è la componente più energivora;

evitare la vibrazione e disattivare le notifiche delle app che non si utilizzano;

controllare i permessi delle applicazioni, in particolare la geolocalizzazione, autorizzandola solo durante l’effettivo uso del programma.

Lo smartphone non dovrebbe mai scendere allo 0%, spegnendosi, e la corrente andrebbe staccata prima che raggiunga il 100% – anche se, come vedremo più avanti, questa indicazione vale principalmente per i vecchi dispositivi e non quelli di ultima generazione.

Bisogna fare attenzione anche alla temperatura del cellulare e a quella dell’ambiente. Se il telefono si surriscalda, deve essere immediatamente staccato dalla corrente. Allo stesso modo non andrebbe collegato se fuori ci sono più di 45 °C se il termometro scende sotto lo zero. Bisogna infatti proteggere la batteria dal freddo.

Ricaricare il telefono di notte è sbagliato? Facciamo chiarezza

Viene spesso consigliato di evitare la ricarica notturna. La credenza che caricare il telefono di notte possa danneggiarlo deriva dalle vecchie tecnologie di batterie, come quelle al nichel-cadmio e al nichel-metallo idruro, che erano soggette al cosiddetto “effetto memoria” e potevano degradarsi se non venivano scaricate completamente prima della ricarica.

I moderni smartphone utilizzano batterie agli ioni di litio, che non soffrono di questo problema. Montano inoltre sistemi operativi ottimizzati che impediscono, via software, il sovraccarico di energia anche quando il trasformatore è collegato.

Le case produttrici di smartphone consigliano comunque di evitare la carica per far durare di più la batteria. Il motivo principale è la possibilità che il telefono possa surriscaldarsi senza essere monitorato e la batteria possa usurarsi più velocemente a causa del suo mantenimento al 100% per periodi troppo prolungati.

Come capire se la batteria del telefono è da cambiare

Ma come si fa a capire quando cambiare la batteria del telefono perché è ormai rovinata? Il primo segnale è ovviamente la durata. Se lo smartphone continua a scaricarsi troppo velocemente nonostante i trucchi per risparmiare la batteria, c’è qualcosa non va.

La carica lenta, i gonfiori sospetti nel vano posteriore, gli spegnimenti improvvisi, il calo delle performance sono altri indicatori del fatto che la batteria è da cambiare. Sia su iOS che su Android, tra le impostazioni, è inoltre possibile controllarne lo stato di salute.

Quanto costa far cambiare la batteria del cellulare

Una batteria nuova per uno smartphone costa mediamente dai 30 ai 100 euro in base al telefono: i modelli top di gamma, più capienti, hanno prezzi superiori. Bisogna considerare anche la disponibilità di parti di ricambio. Se il dispositivo non è molto comune e il brand è poco noto, i costi possono alzarsi.

Oltre alla componente bisogna poi aggiungere l’eventuale costo della mano d’opera e, qualora il vano sia rovinato, anche della sostituzione della parte posteriore del telefono.