Mariangela è un nome composto che si trova quasi esclusivamente in Italia ed è l’unione di due nomi molto amati e diffusi fin dall’antichità.

Il primo è “Maria”, colei che senza peccato diede alla luce Gesù, figlio di Dio: il termine deriva dall’ebraico “Myriam”, che significa “principessa del mare”, “colei che eleva” o “la favorita”.

Il secondo è “Angela”, dal greco “Ángelos”, cioè il messaggero, proprio il ruolo della figura eterea responsabile dell’Annunciazione. Tutto intero, quindi, Mariangela è simbolo di purezza e nobiltà d’animo e può assumere il significato di “principessa angelica” o “messaggera dell’elevazione”.

La diffusione di questo nome composto è abbastanza recente, visto che entrò nell’uso comune solo a partire dal XIX secolo, ma da allora sono state molte le donne di successo ad averlo portato.

Quando è l’onomastico

Non esistendo una Santa che abbia portato questo nome, le Mariangela possono festeggiare l’onomastico due volte: il 12 settembre, in cui si celebra il “Santissimo Nome di Maria”.

Oppure il 27 gennaio, data in cui si ricorda Sant’Angela Merici, la mistica morta a Brescia nel 1540, che fondò la Compagnia delle Dimesse di Sant’Orsola, meglio conosciute come Suore Orsoline.

Personalità di Mariangela

Chi porta questo nome è dolce e sensibile per antonomasia, proprio come le due figure da cui trae origine. Alto senso della giustizia, energia positiva ed un carattere forte e deciso completano la personalità di Mariangela, sempre ferma nella volontà di essere d’aiuto al prossimo, in cui ripone una fiducia incrollabile.

Grazie alla sua tempra, Mariangela non ha paura di prendere decisioni difficili, perché ha dalla sua una base di partenza sempre volta a ciò che è “buono e giusto” e difficilmente mette in discussione le proprie convinzioni più profonde.

Il mix di fascino e purezza di cui è ammantata la fanno brillare agli occhi di chiunque, anche se a volte rischia di peccare di ingenuità: partendo sempre in buona fede, infatti, può far fatica a riconoscere le cattive intenzioni e la malizia altrui.

Che lavoro farà Mariangela

Grazie alle sue ottime capacità organizzative, Mariangela avrà successo in diversi ambiti professionali, ma troverà particolare soddisfazione nel sociale. Sempre perfettamente coordinata ed attenta, sarà un vero e proprio porto sicuro per i colleghi ed i superiori.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio rappresenta le qualità di Mariangela è quello dei Pesci, i cui nativi sono empatici, sognatori ed altruisti.

Il colore portafortuna è l’azzurro, limpido e rilassante come il cielo sereno. La pietra preziosa talismano è l’acquamarina, mentre il metallo è il ferro.

Il numero fortunato è il 9, simbolo di consapevolezza e portatore di gratificazione. L’animale totem è il cane.