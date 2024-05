Questo nome, forma femminile di Camillo, può avere origine fenicia, ebraica o greca, traslata poi in latino per la forma giunta fino a noi.

Il termine si riferisce all’appellativo che veniva conferito ai giovinetti che, nell’antichità, si occupavano delle cerimonie sacre, detti “kadmel” in ebraico, “kadmilos” in greco e, infine, “camillus” in latino.

Il significato di Camilla, è “ministra o messaggera” di Dio ( o degli dei).

Quando è l’onomastico

Oltre al 3 marzo, data in cui si ricorda la Santa francese Camilla di Auxerre, un’altra data adatta per festeggiare chi porta questo nome è il 14 luglio, in onore del fondatore dei frati Camilliani, San Camillo de Lellis.

Questa organizzazione monastica, che si dedicava soprattutto alla cura dei malati, era caratterizzata da una croce rossa di stoffa cucita sulle vesti all’altezza del petto, ed è considerata l’antesignana della croce rossa moderna.

La personalità di Camilla

Chi porta questo nome è solitamente una figura dinamica, carica di energia e dotata di una forte autonomia.

La sua indipendenza e le sue capacità la rendono in grado di assumere grandi responsabilità e affrontare sfide ambiziose con determinazione.

Pur essendo una leader naturale, preferisce operare con discrezione, mantenendo una riserva che talvolta può farla sembrare seria e rigida agli occhi degli altri. Tuttavia, dietro questa facciata si cela una profonda emotività, un’anima socievole e una ferma dedizione ai propri ideali.

La sua intelligenza acuta la spinge a esaminare le situazioni con un sano spirito critico, anche se a volte può manifestare un certo scetticismo. Dotata di una sensibilità e un cuore generoso, Camilla è incline all’idealismo, il che la espone a delusioni nelle relazioni personali.

Che lavoro farà Camilla

L’intelligenza di Camilla troverà applicazione soprattutto nella libera professione o in lavori in cui l’attenzione ai dettagli è una delle priorità. Grandi possibilità di emergere anche nei campi dell’estetica, dell’arte e nelle discipline scientifiche.

Cosa dicono le stelle

Per quanto riguarda l’astrologia, il segno perfetto da associare a Camilla è quello del Leone, caratterizzato da intelligenza, pragmatismo e coraggio.

Il colore correlato al nome è il giallo, allegro e stimolante, che rappresenta bene la sua personalità dinamica. Il numero portafortuna di Camilla è l’1, simbolo della sua costante ricerca di perfezione e completezza.

Infine, la pietra preziosa che meglio si adatta a lei è il topazio, associato allo sviluppo dell’intelligenza e alla capacità di focalizzare le energie, mentre l’affascinante pavone è il suo animale guida.