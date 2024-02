Il trasporto dell'elica da 65 metri: il video dal drone è spettacolare

Un video a dir poco spettacolare: il tiktoker Ryan McGee ha ripreso con il suo drone il trasporto di un’enorme pala eolica da 65 metri e 35 tonnellate per i paesini della Scozia.

La pala, una delle 21 destinate al parco eolico di Pine Burns, a Hawick, in Scozia è stata trasportata in posizione semi-verticale da una tir-gru specializzato per i paesini della Scozia del sud.

Lo spettacolare video ha raccolto qualcosa come 2.4 milioni di visualizzazioni su TikTok diventando in breve tempo uno dei virali più visti negli ultimi giorni nel Regno Unito.

Video tratto da: IPA / ArkMedia