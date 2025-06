Improvviso schianto dell'elicottero: l'incidente è da paura

Incidente da brividi per un elicottero che stava atterrando a St.Clair County, nel Michigan. Mentre si apprestava a toccare terra, il mezzo s’è inclinato andando sbattere ‘di muso’ per terra tra il terrore delle persone presenti.

Fortunatamente, al di là dei danni subiti dall’elicottero, niente di grave per il pilota, che ha riportato una leggera ferita alla testa, guaribile in pochi giorni. Tutto a posto, invece, per i passeggeri del mezzo e per le persone presenti intono al luogo dello schianto.

Video tratto da: IPA / Jett Hummel via ViralHog