Un aereo della Delta Air Lines proveniente da Minneapolis si è schiantato e capovolto sulla pista dell’aeroporto internazionale di Toronto Pearson durante l’atterraggio lunedì pomeriggio. Tutti gli 80 occupanti del velivolo sono sopravvissuti, ma 18 persone sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dalla compagnia aerea.

L’incidente ha coinvolto un Bombardier CRJ900, un aereo regionale a doppio motore operato dalla compagnia affiliata Endeavor Air. Il volo 4819 era decollato dall’Aeroporto internazionale di Minneapolis-Saint Paul ed è stato coinvolto nell’incidente sulla pista di Toronto intorno alle 14:15 ora locale.

L’atterraggio violento e il ribaltamento dell’aereo

Testimoni a bordo hanno descritto un atterraggio estremamente duro, seguito dalla perdita di controllo da parte del pilota, che ha portato l’aereo a capovolgersi. Secondo le immagini diffuse, il velivolo si è fermato con il carrello rivolto verso l’alto sulla pista innevata.

Diversi passeggeri hanno riferito di essersi ritrovati sospesi a testa in giù nei loro sedili prima di riuscire a liberarsi e uscire dalla cabina. Alcuni sono riusciti a lasciare il velivolo autonomamente, mentre altri hanno avuto bisogno di assistenza.

Le squadre di emergenza sono intervenute rapidamente, limitando il numero di feriti gravi. Tra i passeggeri c’era anche un bambino, trasportato all’Ospedale per Bambini Malati di Toronto, ma in condizioni stabili.

La risposta delle autorità e le indagini in corso

Le autorità canadesi e statunitensi hanno avviato un’indagine per determinare la causa dell’incidente. La Transportation Safety Board of Canada sta guidando l’inchiesta, con il supporto della National Transportation Safety Board degli Stati Uniti.

L’Aeroporto di Toronto Pearson ha chiuso due piste per consentire i rilievi investigativi e la situazione potrebbe protrarsi per diversi giorni.

Lunedì, Toronto era interessata da venti forti con raffiche fino a 65 km/h, ma la pista sulla quale è avvenuto l’atterraggio risultava asciutta e priva di condizioni di vento critiche, secondo le autorità aeroportuali.

Il precedente incidente areo in Alaska

L’incidente del volo Delta si inserisce in una serie di eventi aerei drammatici registrati negli ultimi mesi. A inizio febbraio, un volo regionale si è schiantato in Alaska causando 10 vittime, mentre meno di tre settimane fa uno scontro a mezz’aria tra un aereo di linea e un elicottero dell’esercito statunitense vicino a Washington DC ha provocato la morte di 67 persone.

Il ceo di Delta Air Lines, Ed Bastian, ha espresso vicinanza ai passeggeri coinvolti e ha ringraziato il personale di bordo e i soccorritori per la loro prontezza nell’affrontare la situazione.

Anche la direzione dell’aeroporto di Toronto ha elogiato l’efficacia dell’intervento, sottolineando come la rapidità della risposta abbia evitato conseguenze peggiori.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire le cause dell’incidente e valutare eventuali misure di sicurezza necessarie per prevenire simili eventi in futuro.