Incidente in alto mare: nave a propulsione nucleare sperona cargo

Incidente da brividi nel Mar Glaciale Artico tra la nave rompighiaccio russa 50 Let Pobed a propulsione nucleare e la nave cargo Yamal Krechet.

La nave russa stava effettuando una missione di assistenza quando s’è trovata davanti la nave cargo colpendola sul fianco destro.

“Il rompighiaccio 50 Let Pobedy ha subito danni nel bordo di sinistra nella notte del 26 gennaio nel Mare di Kara mentre spaccava il ghiaccio in condizioni difficili – ha riportato l’agebzia di stampa russa TASS, citando la Amflot, la società proprietaria del rompighiaccio – Nessuno è rimasto ferito nell’incidente e la 50 Let Pobedy ha mantenuto intatte le sue capacità di navigazione“.

Il 50 Let Pobedy è lungo circa 150 metri e largo 30 mentre la Yamal Krechet è lunga 153 metri e larga 24.

Lo scontro, avvenuto nel mare di Kara, è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso della nave russa ed è diventato immediatamente virale sul web.