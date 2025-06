Un’esplosione epocale catturata dal cielo: in questo filmato ripreso da un drone si può vedere la drammatica demolizione dello Sheraton Crossroads Hotel a Mahwah, nel New Jersey.

Per anni una delle visioni più iconiche del paesaggio del New Jersey sulla Route 17, l’edificio è stato demolito in modo spettacolare in pochi secondi con una serie di cariche.

Video tratto da: IPA / Kyle Tillyer via ViralHog