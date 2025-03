La scaltra volpe è geniale: il video è tutto da ridere

Una volpe dispettosa è stata ripresa dalle telecamere mentre si intrufolava in un negozio di souvenir e si portava via un peluche per bambini.

Il furbo animaletto è entrato da Temptation Gifts a Windsor, nel Berkshire, ed è riuscita a rubare un libro con un coniglietto con un peluche attaccato da uno scaffale in basso vicino alla porta prima di scappare velocemente.

Jade Rainbow, responsabile del negozio, ha notato il furto nel filmato di sorveglianza del negozio e lo ha rapidamente condiviso con un membro del personale, che lo ha pubblicato su TikTok.

Da allora la clip ha totalizzato migliaia di visualizzazione diventando virale in breve tempo.