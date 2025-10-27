In Baviera, le due torri di raffreddamento dell’ex centrale nucleare di Gundremmingen sono state demolite, segnando un momento simbolico nella transizione energetica della Germania. Alte 161 metri, le strutture sono crollate in pochi secondi, generando circa 28.000 tonnellate di macerie.
L’impianto, gestito dalla società energetica Rwe, aveva cessato ogni attività alla fine del 2021, in linea con il piano nazionale di abbandono del nucleare. La demolizione rappresenta una tappa importante nel processo di smantellamento del sito, che proseguirà fino alla metà degli anni Trenta.
Alcune decine di persone si sono radunate nei pressi della centrale per assistere al crollo, salutando la fine di un’era per l’energia atomica tedesca.