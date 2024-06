Momenti di paura in un parco divertimenti a Portland, in Oregon, dove 28 ragazzi sono rimasti sospesi a testa in giù nella giornata di venerdì 14 giugno.

La giostra chiamata AtmosFear ha smesso di funzionare all’Oaks Park, bloccando i giovani a 30 metri d’altezza per circa 25 minuti.

Video di Tiktok.com/@chrisxryan