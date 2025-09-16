Renato Zero non smette mai di sorprendere. A pochi giorni dal suo compleanno – il 30 settembre – il cantautore romano torna sotto i riflettori con due notizie che hanno mandato in fibrillazione migliaia di fan: l’uscita di un nuovo album, intitolato L’Orazero, e l’annuncio di una tournée che lo vedrà protagonista nei palazzetti italiani a partire da gennaio 2026. Un doppio regalo che celebra non solo la sua musica senza tempo, ma anche la sua capacità di reinventarsi e parlare a generazioni diverse, mantenendo intatta la forza dirompente che lo contraddistingue da oltre cinquant’anni.

La lunga carriera del cantautore romano

Renato Zero, al secolo Renato Fiacchini, nasce a Roma il 30 settembre 1950 e debutta giovanissimo nel mondo della musica. A soli 14 anni calcava già il palco del Ciak di Roma, mentre nel 1967 pubblicava il suo primo singolo Non basta sai/In mezzo ai guai, accolto con scarso successo all’epoca – basti pensare che venne venduto in appena una ventina di copie. Ma per Renato quello fu solo l’inizio di una scalata che lo avrebbe portato a diventare una vera icona della musica italiana.

La svolta arrivò negli anni ’70 con album entrati nella storia come Zerofobia (1977) e Zerolandia (1978). Fu allora che Zero definì il suo stile unico, un mix tra glam rock e pop condito da un look provocatorio e da performance teatrali che rompevano ogni schema e tabù dell’epoca. Negli anni ’80 e ’90 consolidò il successo, pubblicando dischi che scalavano regolarmente le classifiche e partecipando a eventi come il Festival di Sanremo. La sua discografia vanta oggi oltre 45 album e più di 55 milioni di copie vendute nel mondo, con un primato difficilmente raggiungibile da altri: essere l’unico artista italiano ad aver conquistato il primo posto in classifica in sei decenni consecutivi. A tutto questo si aggiungono collaborazioni prestigiose con produttori come Geoff Westley e Trevor Horn, che hanno contribuito a rendere la sua musica sempre riconoscibile, ma mai uguale a sé stessa.

Nuovi concerti per Renato: L’Orazero in Tour nel 2026

Dopo il tour Zero a Zero: Una Sfida in Musica del 2023 e Autoritratto – I concerti evento nel 2024, Renato Zero è pronto a tornare live con uno spettacolo ancora più ambizioso. La tournée 2026 porterà in scena L’Orazero in Tour, un viaggio musicale che accompagnerà l’uscita del nuovo album omonimo, atteso per il 3 ottobre 2025 e già disponibile in pre-order. L’esordio è fissato a Roma, con ben sei date consecutive al Palazzo dello Sport a partire dal 24 gennaio.

Il calendario prevede in totale 23 concerti, distribuiti in dieci città italiane:

Roma (24, 25, 28, 29, 31 gennaio e 1 febbraio),

(24, 25, 28, 29, 31 gennaio e 1 febbraio), Firenze (11, 12, 14, 15 febbraio),

Torino (7 e 8 marzo),

Mantova (11 e 13 marzo),

Conegliano (18 e 20 marzo),

Bologna (24 marzo),

Pesaro (28 marzo),

Eboli (4 aprile),

Bari (8 e 9 aprile),

Messina (15 e 16 aprile).

Ogni tappa sarà l’occasione per riascoltare dal vivo i grandi classici della sua discografia, intrecciati con le 19 nuove tracce di L’Orazero, concepite come un percorso tra mondi musicali e tematici differenti. La promessa è quella di uno spettacolo, emozionante e coinvolgente, come solo Renato Zero sa offrire.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle 11:00 del 18 settembre sui canali ufficiali. Una data che i fan non possono permettersi di dimenticare, perché L’Orazero in Tour si preannuncia come il concerto più atteso del 2026.