L’auto è il mezzo di trasporto indispensabile per gran parte delle famiglia. Permette di spostarsi dove si vuole, sia per tragitti quotidiani, come per recarsi in ufficio, sia per fare viaggi più lunghi. La legge, però, stabilisce alcune regole tra cui l’obbligo di avere un’assicurazione che copra eventuali danni a cose o persone a causa di un incidente e di fare la revisione della macchina entro un arco di tempo stabilito dalle norme. Chi dimentica o ritarda il check up dell’auto, può incorrere in una multa piuttosto salata.

Cos’è la revisione e cosa viene controllato

La revisione auto è un controllo della vettura obbligatorio per garantire la sicurezza degli automobilisti. Consiste in un attento monitoraggio del mezzo che viene sottoposto a test che riguardano il funzionamento meccanico, con particolare riferimento ai freni, alle sospensioni, alle luci, alla frizione, alle emissioni di gas.

La revisione serve anche a verificare quanto la vettura rispetta l’ambiente e quanto consuma. Per esempio, viene verificata la rumorosità della marmitta, che se danneggiata potrebbe superare i livelli consentiti per legge. Ulteriori controlli riguardano la coincidenza del numero del telaio con quello riportato sulla carta di circolazione e anche che la targa sia ben leggibile. Sempre in base ai principi di sicurezza vengono testati i sistemi di pulizia, come il tergicristalli anteriore e posteriore, e gli avvisatori acustici, primo fra tutto il clacson.

In vista della revisione auto è necessario accertarsi che il mezzo sia in buone condizioni, anche dal punto di vista della carrozzeria, i danni esterni eccessivi potrebbero non superare il check up.

Quanto costa fare la revisione e dove si fa

La revisione auto va fatta nelle officine o nei centri meccanici autorizzati dal Ministero dei Trasporti oppure direttamente alla Motorizzazione Civile. Nel primo caso il costo del controllo è di circa 79 euro e include tutti i costi amministrativi. Se si va alla Motorizzazione Civile, il prezzo è di 45 euro. Nelle officine autorizzate, la verifica viene fatta in circa mezz’ora, mentre alla Motorizzazione Civile bisogna prima effettuare una prenotazione direttamente nella sede provinciale, poi portare l’auto nel giorno in cui viene fissato l’appuntamento e attendere il proprio turno.

Ogni quanto si fa la revisione dell’auto

Riguardo alla scadenza, per i mezzi nuovi la prima revisione deve essere fatta a distanza di 4 anni dall’acquisto, rispettando il mese in cui l’auto è stato immatricolata. In seguito il controllo ha cadenza biennale. Ogni volta che si effettua il check up, viene apposto un bollino sulla carta di circolazione con indicato il mese della revisione.

Ogni quanto si fa la revisione della moto

La revisione va fatta anche alle moto e prevede il controllo dello stato di manubrio, telaio, indicatori di direzione, marmitta, clacson, pneumatici, luci e persino il limite di velocità. I termini per la revisione dei ciclomotori sono gli stessi delle auto, quindi prima revisione dopo 4 anni e le successive ogni due anni e anche il costo è di circa 79 euro nelle officine e 45 alla Motorizzazione.

Come scoprire quando si deve fare la revisione

Per sapere quando bisogna fare la revisione, basta controllare il libretto di circolazione e calcolare due anni dalla data apposta nell’ultimo bollino. Per esempio, se l’ultima revisione è stata fatta a ottobre 2023, la prossima dovrà essere fatta a ottobre 2025.

Cosa succede se si fa la revisione in ritardo

Senza la revisione, il mezzo, che sia l’auto o la moto, non può circolare. Chi viene trovato con la revisione scaduta incorre in una multa che va da 173 a 694 euro, sanzione raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta. Oltre alla sanzione pecuniaria è disposto pure il divieto di circolazione fino a revisione effettuata. Chi circola durante la sospensione rischia da 1.998 a 7.993 euro di multa più fermo amministrativo della vettura per 90 giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni, confisca del mezzo. La presentazione agli organi accertatori di una revisione falsificata comporta una multa da 430 a 1.731 euro e il ritiro della carta o certificato di circolazione.