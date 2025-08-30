Roberta Lanfranchi è stata una delle veline più amate e conduttrici più simpatiche degli anni ’90 e 2000. Dai primi passi come ballerina in un programma di Fiorello fino alla notorietà sul bancone di Striscia la Notizia e la conduzione di Paperissima Sprint, la carriera sul piccolo schermo è stata ricca di soddisfazioni. Ma alla televisione, la showgirl ha poi preferito la conduzione radiofonica. Cosa sapere su Roberta Lanfranchi.

Chi è Roberta Lanfranchi

Roberta Lanfranchi è nata a Cremona il 7 aprile 1974. Da piccolissima studia danza e nel 1995 entra nel corpo di ballo di Non dimenticate lo spazzolino da denti, varietà condotto da Fiorello. La stagione successiva è ballerina di Buona Domenica, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Nella stagione 1996/1997 acquisisce notorietà diventando velina di Striscia la Notizia al fianco della collega Marina Graziani. Nella primavera del 1998, dopo una pausa di qualche mese dovuta alla sua prima gravidanza, passa in Rai, come prima ballerina del varietà Fantastica italiana, condotto da Giancarlo Magalli. La collaborazione con Antonio Ricci prosegue nel 1999 con l’esordio come conduttrice di Paperissima Sprint, insieme a Naike Rivelli e al Gabibbo. Nei primi anni 2000 conduce altri programmi come Estatissima Sprint, Telerentola – La Tv fuori di Zucca e affianca Fabrizio Frizzi in Per tutta la vita…?

Nel corso della carriera continua a condurre diversi programmi Tv, doppia il personaggio della mammut Ellie nei film d’animazione de L’era glaciale e prende parte ad alcuni film e serie Tv come Don Matteo e Il generale dei briganti.

Che fine ha fatto Roberta Lanfranchi

Allontanatasi un po’ dalla Tv, dal 2014 Roberta Lanfranchi diventa speaker per Rds, inizialmente in coppia con Filippo Firli solo la domenica mattina, poi lo affianca anche nel drive time durante la settimana. Da 2016 inizia a condurre il programma pomeridiano di RDS. Nel 2017 partecipa come concorrente a Celebrity Bake Off su Real Time. Nel 2018, dopo 19 anni, ritorna alla conduzione di Paperissima Sprint, esperienza che ripete per sette stagioni consecutive sino a giugno 2025.

Al Corriere della Sera Lanfranchi ha rivelato che ora “in radio mi sento a casa, ma quando sono entrata ero veramente una pippa. Andavo in onda ma non sapevo come fare perché il linguaggio radiofonico è completamente diverso da quello televisivo: molto più colloquiale, meno impostato. Il primo mese ero totalmente spaesata e ho pensato che mi avrebbero cacciato”.

Da anni conduttrice radiofonica con Claudio Guerrini, diventato anche un amico, riguardo alla sua nuova vita professionale ha confidato di amare “il rapporto quotidiano con gli ascoltatori, il feedback immediato mentre parli di una notizia che magari li turba, li interessa, li diverte”.

Genuina e simpatica, Roberta Lanfranchi è soddisfatta della sua carriera e ha trovato un equilibrio anche dal punto di vista sentimentale. Dopo una lunga relazione con Pino Insegno, sposato nel 1997 e dal quale ha divorziato nel 2007 dopo la nascita di due figli, nel 2012 la showgirl è convolata a nozze con l’autore televisivo Emanuele Del Greco dal quale ha avuto un figlio. “È il mio santo – ha detto del marito – è la persona che mi fa ridere di più al mondo, nonostante sembri un orso. E poi con me è molto paziente”. Curiosità? Roberta non ha la bilancia in casa e per capire se deve mettersi a dieta usa un paio di vecchi jeans, “una via di mezzo tra una 40 e una 42. Se mi entrano ok – ha rivelato – se no sto più attenta”.