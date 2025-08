Con l’inizio di agosto entra nel vivo l’esodo estivo 2025: milioni di italiani, come ogni anno, si sposteranno in auto verso le località di mare o rientreranno in città, provocando picchi di traffico intensi e vere e proprie giornate da bollino nero e rosso. Secondo il calendario ufficiale pubblicato da Autostrade per l’Italia, ci sono delle giornate in particolare da evitare se si vuole viaggiare senza restare imbottigliati nel traffico.

I giorni più critici di agosto: attenzione ai fine settimana

Agosto, si sa, è da sempre il mese più delicato per chi si muove in autostrada nel nostro Paese. Le giornate più intense, secondo il piano esodo 2025 di Autostrade per l’Italia, sono quelle di sabato 2, sabato 9 e sabato 16 agosto. In queste date è previsto il livello massimo di congestione: bollino nero al mattino e rosso al pomeriggio, soprattutto per i flussi diretti verso il Sud Italia e le località costiere del Tirreno e dell’Adriatico.

Anche i venerdì e le domeniche circostanti sono da considerare critici: in particolare venerdì 1, domenica 3, venerdì 8 e domenica 10 agosto sono segnalati con bollino rosso, sia in direzione sud (partenze), sia al ritorno verso i grandi centri urbani.

Attenzione anche a venerdì 15 agosto (Ferragosto): sebbene meno caotico, resta un giorno a rischio congestione, soprattutto nelle ore centrali per chi si sposta verso eventi e località di villeggiatura.

Rientri di fine agosto: il traffico risale verso nord

Dal weekend del 16–17 agosto in poi inizia la fase dei rientri. La situazione si inverte: le direttrici verso nord e verso le grandi città iniziano a congestionarsi. Sabato 23 e domenica 24 agosto sono entrambi da bollino rosso, con picchi nella fascia mattutina e nelle prime ore del pomeriggio.

Anche venerdì 22 agosto è contrassegnato con segnalazioni di traffico intenso, sebbene non da bollino nero. Chi rientra dalle vacanze in questi giorni dovrà fare i conti con flussi elevati, in particolare sulla A1 Milano-Napoli, sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A22 del Brennero.

Settembre 2025: un esodo più tranquillo, ma non privo di insidie

Settembre vede una diminuzione generale del traffico, ma non mancano giornate critiche. Sabato 6 e domenica 7 settembre, anche se fuori dal periodo di altissimo traffico, segnano un ultimo “mini-esodo” per chi ha posticipato le ferie o rientra in vista della riapertura delle scuole. Anche in queste giornate, il traffico sarà intenso in direzione delle città, specialmente nel pomeriggio della domenica.

Le ore da evitare, come indicato nel piano di Autostrade per l’Italia, sono tra le 7:00 e le 13:00 per le partenze e tra le 13:00 e le 21:00 per i rientri.

Consigli pratici per evitare il peggio

Chi ha la possibilità di scegliere, dovrebbe sempre evitare di viaggiare nei weekend centrali di agosto e privilegiare giorni infrasettimanali o fasce orarie serali o notturne, dove il traffico tende a ridursi sensibilmente.

È utile consultare i bollettini del traffico in tempo reale tramite il sito Autostrade per l’Italia o tramite le app ufficiali, così come i canali social. Le stazioni di servizio e le aree di sosta lungo le tratte più trafficate saranno attrezzate con info point e aggiornamenti costanti. Ecco, invece, alcuni trucchi per risparmiare sulle vacanze.

In sintesi: quando non partire e dove si rischia di più

Le giornate da bollino nero dell’estate 2025 sono concentrate in particolare:

Sabato 2 agosto

Sabato 9 agosto

Sabato 16 agosto

Le giornate da bollino rosso includono:

Domeniche 3, 10, 17 e 24 agosto

Venerdì 1, 8, 15, 22 agosto

Sabato 23 e domenica 24 agosto (rientro)

Sabato 30 agosto e domenica 31 agosto

Lunedì 1 e domenica 7 settembre

Le tratte più congestionate saranno le classiche direttrici turistiche: A1, A14, A22, A4, A10, A30, con traffico concentrato verso sud all’andata e verso nord al rientro. Infine, prima di partire, ecco una guida per evitare i furti in casa durante le vacanze.