Negli ultimi giorni si stanno diffondendo messaggi SMS che sembrano in tutto e per tutto inviati dai CAF italiani, in cui si invita il destinatario a contattare urgentemente numeri a tariffa maggiorata. Ma si tratta di un tentativo di smishing: chiamando quei numeri si rischia di prosciugare il credito telefonico, senza ricevere alcun servizio reale.

Come funziona la truffa SMS che questa volta tocca i CAF

I messaggi truffa si spacciano per comunicazioni urgenti da parte di un CAF, spesso usando abbinamenti generici come “Centro Assistenza Formativa” e sollecitano di chiamare un prefisso 895 o simili. Nel caso si richiami quel numero, non si entra in contatto con nessun operatore: il telefono rimane in linea per minuti, mentre il credito viene consumato rapidamente. Si tratta di una classica truffa a tariffa maggiorata.

Diversi sindacati e consumatori hanno denunciato il fenomeno: la UIL, CAF CISL, CAAF CGIL Emilia-Romagna e CAAF CGIL Ravenna hanno avvertito cittadini e utenti, invitandoli a ignorare messaggi di quel tipo, bloccare i mittenti e non richiamare numeri a pagamento

Come riconoscere un SMS fraudolento

Mittente sospetto o generico: il mittente appare come un acronimo generico o un nome impreciso del CAF.

Invito urgente a chiamare un numero strano: i prefissi "895", "893" o "892" sono quasi sempre numeri premium a costi elevati.

Tono allarmistico: si insiste sul richiamo immediato per presunte comunicazioni fiscali.

: si insiste sul richiamo immediato per presunte comunicazioni fiscali. Mancanza di riferimenti ufficiali: i CAF autentici non inviano SMS ambigui né chiedono di contattare numeri a pagamento.

Cosa fare se ricevi un SMS sospetto

Non rispondere e non chiamare il numero indicato.

Blocca immediatamente il mittente sul tuo telefono.

Segnala il messaggio: puoi farlo alla Polizia Postale o all'operatore telefonico.

: puoi farlo alla Polizia Postale o all’operatore telefonico. In caso di dubbio, verifica sempre direttamente con il CAF tramite canali ufficiali: centralino fisso, email istituzionali o indirizzi certificati.

Come comunicano realmente i CAF ufficiali

Le strutture autentiche dei CAF comunicano solo tramite:

Numeri fissi ufficiali, ad esempio 0544 216302 per Ravenna.

SMS da mittenti identificabili come "CAAF CGIL RA", facilmente verificabili online.

da mittenti identificabili come “CAAF CGIL RA”, facilmente verificabili online. Email da domini istituzionali

Non viene mai chiesto di contattare numeri sconosciuti o paganti.

Cos’è lo smishing

Lo smishing è una forma di phishing tramite SMS. Una truffa molto comune di phishing è quella del conto bloccato. In questo caso, invece, i messaggi contengono contenuti ingannevoli per indurre a chiamare o cliccare link, rubando dati o credito telefonico. In questa truffa specifica, il calo del credito è automatico perché i numeri richiamati sono premium. Non c’è alcun malware o furto di dati bancari: l’obiettivo è monetizzare attraverso chiamate costose. Ma il rischio può crescere se chi chiama rivela dati sensibili.

Come proteggersi e difendere gli altri

Le truffe via SMS non sono affatto rare, e la tecnica del finto CAF a numero a pagamento è studiata per sfruttare la fiducia riposta in enti riconosciuti. Quindi: