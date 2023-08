Esodo estivo: attenzione alle partenze intelligenti

Partire per le vacanze è una tradizione radicata nella cultura italiana. Mare, montagna, città d’arte: le destinazioni sono svariate quanto le preferenze personali. Eppure, ciò che dovrebbe essere un momento di gioia e attesa, spesso si trasforma in un incubo di code interminabili e strade intasate. Sì, stiamo parlando dell’esodo estivo, quel periodo dell’anno in cui le strade dell’Italia si riempiono di viaggiatori in cerca di relax e svago. Ma è proprio questa varietà che spesso porta al caos stradale.

Le “partenze intelligenti”, che sono metodi di viaggio suggeriti da amici, parenti e persino dai media, potrebbero sembrare una salvezza. Anche se “partire all’alba di sabato per evitare il traffico” può sembrare un suggerimento fantastico, in realtà è tutt’altro. Sabato è spesso il giorno più affollato, con molte persone bloccate sulle strade fin dalla prima luce del giorno. Oppure “partire di notte per evitare il traffico?”, anche questa è un’idea pericolosa. La stanchezza accumulata durante una notte di viaggio può facilmente trasformarsi in un incidente. Ma come fare quindi ad evitare il traffico in autostrada? Ecco alcuni metodi da ricordare.

I trucchi per evitare il traffico in autostrada

Affrontare l’infinito serpentone delle autostrade congestionate sembra una sfida insormontabile, ma ci sono diversi trucchi che possono aiutare a evitare di rimanere bloccati nel traffico:

Evitare le autostrade congestionate : Sì, le autostrade sono veloci, ma spesso diventano imbottigliamenti interminabili. Si possono prendere in considerazione percorsi alternativi, magari più lunghi ma meno affollati.

: Sì, le autostrade sono veloci, ma spesso diventano imbottigliamenti interminabili. Si possono prendere in considerazione percorsi alternativi, magari più lunghi ma meno affollati. Orari intelligenti : Partire in momenti di minor traffico può fare la differenza.

: Partire in momenti di minor traffico può fare la differenza. Pianificazione tecnologica : Utilizzare app di navigazione come Waze o Google Maps per controllare le condizioni del traffico e trovare strade più scorrevoli.

: Utilizzare app di navigazione come Waze o Google Maps per controllare le condizioni del traffico e trovare strade più scorrevoli. Mezzi alternativi : In alcune situazioni, mezzi come il treno, l’aereo o persino la moto potrebbero essere opzioni valide.

: In alcune situazioni, mezzi come il treno, l’aereo o persino la moto potrebbero essere opzioni valide. Ascoltare la radio : Notiziari costantemente aggiornati come Isoradio possono fornire informazioni cruciali sul traffico.

: Notiziari costantemente aggiornati come Isoradio possono fornire informazioni cruciali sul traffico. Prenotazioni fuori stagione : Evitare i mesi di punta come agosto potrebbe portare a prezzi inferiori e minori affollamenti.

: Evitare i mesi di punta come agosto potrebbe portare a prezzi inferiori e minori affollamenti. Telepass e pagamenti veloci: Attrezzature come il Telepass semplificano il passaggio ai caselli, risparmiando tempo prezioso.

Cosa fare se si rimane imbottigliati in strada

Ma cosa succede se, nonostante tutti gli sforzi, finiamo comunque intrappolati nel traffico? Ecco alcuni suggerimenti:

Idratazione : Portare sempre dell’acqua e bere regolarmente. Evitare l’alcol e limitare la caffeina.

: Portare sempre dell’acqua e bere regolarmente. Evitare l’alcol e limitare la caffeina. Combattere il mal d’auto : Per chi soffre di cinetosi, evitare pasti abbondanti, bevande gassate e fumo. Mantenere l’auto ben ventilata.

: Per chi soffre di cinetosi, evitare pasti abbondanti, bevande gassate e fumo. Mantenere l’auto ben ventilata. Rendere piacevole il tempo : Ascoltare musica, audiolibri o podcast interessanti può rendere il tempo più piacevole.

: Ascoltare musica, audiolibri o podcast interessanti può rendere il tempo più piacevole. Calmare i piccoli passeggeri : Se si viaggia con bambini, portare giochi, libri e spuntini può aiutarli a trascorrere meglio il tempo.

: Se si viaggia con bambini, portare giochi, libri e spuntini può aiutarli a trascorrere meglio il tempo. Contattare i soccorsi: solamente nel caso di auto ferma in autostrada

Le previsioni del traffico di agosto: i giorni critici

Grandi criticità durante i fine settimana di agosto, con la mattina del 5 caratterizzata da un traffico da bollino nero. Traffico intenso anche sabato 12, domenica 13, sabato 19 e sabato 26.

La situazione cambia per le previsioni del traffico che riguardano il rientro verso le grandi città dopo le vacanze 2023 in Italia: bollino rosso il fine settimana di sabato 19 e domenica 20 agosto con traffico intenso mattina e pomeriggio. La situazione si ripete sabato 26 e domenica 27 agosto. A settembre, invece, previsto traffico da bollino rosso nei pomeriggi di sabato 2 e domenica 3.

Cosa significano bollino nero e bollino rosso

La Polizia stradale ci viene in soccorso con i suoi bollini colorati, che segnalano le condizioni di traffico. Ecco cosa significano: