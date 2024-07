L’arrivo delle vacanze estive può trasformarsi in un incubo a causa dei furti in casa. Ma niente timore: le forze dell’ordine italiane offrono una serie di consigli utili per proteggere le nostre abitazioni durante l’assenza.

1. Rendere la casa occupata

Uno dei metodi più efficaci per scoraggiare i ladri è far sembrare che la casa sia abitata anche quando non lo è. Non che dobbiate fare come il piccolo protagonista sfrenato del film cult “Mamma ho perso l’aereo”.

Le forze dell’ordine raccomandano semplicemente di utilizzare timer per luci e dispositivi elettronici, in modo da accenderli e spegnerli a orari prestabiliti. Questo piccolo accorgimento può fare una grande differenza, dando l’illusione che qualcuno sia presente.

2. Evitare di pubblicare sui social media

È importante evitare di condividere informazioni sulle proprie vacanze in tempo reale sui social media.

I ladri possono monitorare queste informazioni per sapere quando una casa sarà vuota. Le forze dell’ordine consigliano di pubblicare foto e aggiornamenti soltanto al ritorno dalle vacanze.

3. Controlli di vicinato

Un altro consiglio utile è quello di informare i vicini di fiducia della propria assenza. Chiedere loro di controllare periodicamente la casa, raccogliere la posta e magari parcheggiare la propria auto nel vialetto può aiutare a creare l’impressione che la casa non sia temporaneamente abbandonata.

4. Sistemi di sicurezza

Investire in un buon sistema di sicurezza è un passo fondamentale per proteggere casa propria. Le forze dell’ordine suggeriscono di installare telecamere di sorveglianza, allarmi e sensori di movimento.

Inoltre, è importante assicurarsi che tutti gli accessi alla casa siano ben protetti, incluse finestre e porte secondarie.

5. Verificare le serrature

Prima di partire è consigliabile fare un controllo delle serrature. Le forze dell’ordine raccomandano di sostituire eventuali serrature difettose o vecchie con modelli più moderni e sicuri.

Inoltre, è utile evitare di lasciare chiavi di riserva in posti classici e facilmente individuabili, come ad esempio sotto lo zerbino o in vasi di fiori.

6. Non lasciare oggetti di valore in vista

È importante non lasciare oggetti di valore in vista attraverso le finestre. Gli oggetti preziosi dovrebbero essere custoditi in una cassaforte o in un luogo sicuro, e comunque sempre fuori dalla portata visiva.

7. Illuminazione esterna

Un’adeguata illuminazione esterna può fungere da deterrente per i ladri. Le forze dell’ordine consigliano di installare luci con sensori di movimento intorno a tutte le entrate della casa. Questo non solo renderà più difficile per i topo d’appartamento avvicinarsi senza essere visti, ma potrebbe anche scoraggiarli dall’entrarci.

Per altri consigli pratici circa come prevenire i furti in casa consultate i siti ufficiali della Polizia di Stato e dei Carabinieri.