I ladri usano tantissimi metodi per riuscire a compiere furti in casa delle loro vittime. Una “ladra su commissione”, Jenny Radcliffe, ha deciso di svelare alcuni suoi trucchi per mettere in guardia le persone da possibili raggiri. La donna ha raccontato alla testata iNews la sua storia spiegando di non aver mai usato la forza, basta solo presentarsi con “un caffè e alcuni documenti”. In questo modo è riuscita a fare irruzioni in uffici e banche e ha affermato di essere stata in grado di entrare in qualsiasi edificio chiuso o senza autorizzazione.

Chi è Jenny Radcliffe, la ex ladra professionista

Jenny Radcliffe ha iniziato ad avere una vita movimentata già da adolescente. Cresciuta nella Liverpool degli anni ’80, con gli amici ha fatto le prime irruzioni nei magazzini abbandonati. La donna ha raccontato quanto fosse divertente vedere fino a che punto riusciva a spingersi. “C’era una grande e vecchia casa vuota, una bellissima abitazione. Ci mettevamo alla prova per vedere se potevamo entrare, non per rubare nulla. Solo per dare un’occhiata in giro perché eravamo annoiati”, ha rivelato.

Dalle case, il gruppo di amici è presto passato alle irruzioni notturne nei musei. In realtà. Jenny, che non è mai stata perseguita e non è mai andata in prigione, avrebbe potuto decidere di diventare una criminale, data la facilità con cui riusciva a intrufolarsi in qualsiasi struttura.

Una volta, per esempio, ha raccontato di aver conosciuto un calciatore che le chiese di testare il sistema di sicurezza di casa sua. Jenny riuscì a entrare semplicemente parlando con la donna delle pulizie. La ladra mancata ha spiegato che la gente non sospetta di lei perché non ha un aspetto minaccioso e perciò tende a credere a tutte le sue bugie.

Attualmente la donna è una ladra su commissione. Le aziende la assumono per testare la loro sicurezza. Per lavoro ha per esempio scavalcato le recinzioni ed è scappata dalle guardie. A iNews ha descritto gli errori più comuni e i punti deboli delle persone che aiutano i ladri a mettere a segno i loro colpi.

I 6 consigli per evitare i furti in casa: cosa non fare mai

I suggerimenti che Radcliffe ha dato ai lettori per evitare di essere truffati sono 6. Il primo riguarda i social network che sono diventati una finestra accessibile a chiunque, e quindi anche ai ladri, per capire la routine e le abitudini di una persona. Mostrare di essere in vacanza è come mandare un sms al ladro con scritto: “casa mia è vuota, puoi entrare quando vuoi”.

Il secondo avviso riguarda il controllo delle telecamere esterne di sicurezza che possono essere hackerate.

Il terzo ammonimento è non lasciare a disposizione attrezzi o utensili che possano aiutare i ladri a fare irruzione in casa, come una scala per raggiungere una finestra al secondo piano o strumenti per scassinare una porta.

Quarta regola: fare molta attenzione a coloro a cui si danno le chiavi, per esempio la tata o l’addetto alle pulizie, assicurandosi che siano persone di fiducia.

Il quinto consiglio sembra prendere spunto da “Mamma ho perso l’aereo”. Riguarda infatti il simulare che ci sia sempre qualcuno in casa, anche se in realtà tutti i componenti della famiglia sono fuori. Magari accendendo le luci o chiedendo all’assistente vocale di riprodurre suoni e musica.

Il sesto è non piantare degli alberi davanti all’abitazione e investire in un buon sistema d’illuminazione. I ladri hanno bisogno di nascondigli per fuggire e passare inosservati, quindi meglio non facilitare le loro azioni criminali piantando cespugli o strutture dietro alle quali possano scomparire o che possono usare per arrampicarsi ai piani superiori della nostra abitazione.

Riguardo alle truffe che stanno circolando ultimamente, un altro consiglio è quello di controllare e accertarsi bene di chi si fa entrare in casa, anche se si presentano in divisa da lavoro. Sono varie le segnalazioni infatti che parlano di truffa dei finti carabinieri o di quella dell’oro in frigo.