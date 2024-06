Nelle nostre città si verificano ogni mese migliaia e migliaia di furti. Vediamo insieme quali sono le tecniche e gli attrezzi che permettono ai ladri di entrare nei nostri appartamenti e di agire indisturbati.

A prova di Diabolik

I ladri riescono ad entrare in casa nostra utilizzando diverse tecniche e attrezzi. Tra i metodi più comuni ci sono l’uso di grimaldelli, chiavi bumping e forzature delle serrature.

Ma non solo: i topi d’appartamento ricorrono anche a strumenti tecnologici per disattivare sistemi di sicurezza. Ecco una panoramica dettagliata dei metodi e delle strategie comuni utilizzate dai ladri per svaligiarci.

Grimaldelli

I grimaldelli vengono usati per manipolare le serrature senza danneggiarle visibilmente. Questo metodo richiede abilità e conoscenza della struttura interna delle serrature.

Trattasi di chiavi appositamente modificate, da inserire nella serratura e da colpire leggermente per allineare i pin interni e aprire la porta.

Per forzare le serrature alcuni ladri utilizzano cacciaviti o barre di metallo, al fine di rompere i meccanismi interni e permettere l’apertura delle porte.

I ladri esperti possono ricorrere a strumenti elettronici per disattivare allarmi e sistemi di sicurezza, come jammer per bloccare i segnali degli allarmi wireless o dispositivi per hackerare le videocamere di sorveglianza. Esistono poi i decoder elettronici, dispositivi che possono essere utilizzati per intercettare e replicare i segnali dei telecomandi delle porte automatiche consentendo ai ladri di aprire cancelli o garage senza chiavi.

Consigli di sicurezza

Vi elenchiamo ora alcuni consigli utili per aumentare la sicurezza di casa e ridurre il rischio di effrazione.