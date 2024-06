Viaggiare in auto durante le vacanze può risultare costoso, soprattutto a causa dei rincari dei carburanti e dell’inflazione generale.

Tuttavia, ci sono alcuni consigli utili che possono aiutare a risparmiare. Seguendo queste dritte è possibile godersi le esperienze on the road senza dover affrontare spese eccessive.

Pianificazione, manutenzione dell’auto, stile di guida efficiente e attenzione alle spese quotidiane sono elementi chiave a prova di risparmio. Scopriamoli insieme nel dettaglio.

Prima regola: pianificare bene il viaggio

Prima di tutto, è fondamentale pianificare il viaggio in anticipo. Questo include la scelta dell’itinerario più breve e meno trafficato al fine di ridurre il consumo di carburante.

Anche utilizzare app di navigazione aggiornate può aiutare a evitare le strade congestionate e a scegliere percorsi alternativi più economici.

L’importanza della manutenzione dell’auto

Un altro aspetto cruciale è mantenere la vettura in buone condizioni. Controllare regolarmente la pressione delle gomme per assicurarsi che siano gonfiate correttamente può migliorare l’efficienza del carburante.

Non solo: contribuisce a ridurre i consumi anche la manutenzione periodica del motore e quella dei filtri dell’aria.

Guidare in modo efficiente

Per risparmiare carburante è essenziale adottare uno stile di guida efficiente. Evitate accelerazioni brusche e frenate improvvise, mantenete una velocità costante e utilizzate il cruise control quando possibile.

Inoltre, spegnete il motore durante le soste prolungate per evitare sprechi.

Carburante, cosa occorre sapere

Per risparmiare sul carburante è consigliabile fare rifornimento nelle stazioni di servizio più economiche. Utilizzate app per confrontare i prezzi del carburante nelle vicinanze e trovare le migliori offerte.

Non tutti lo sanno: rifornirsi durante la settimana anziché nei weekend o durante le festività può risultare decisamente più conveniente.

Occhio ai bagagli e al peso dell’auto

Ridurre il peso dell’automobile può contribuire in modo significativo al risparmio. Evitate quindi di portare oggetti inutili e rimuovete portapacchi o box sul tetto se non necessari, per migliorare l’aerodinamica e limitare il consumo di carburante.

Occhio alle soste

Preparare i pasti in anticipo e portare con sé cibo e bevande fa risparmiare di non poco costose fermate in autogrill o ristoranti. Non dimenticate: fare la spesa nei supermercati locali piuttosto che nei negozi turistici risulta assai più economico.

Come trovare alloggi economici

Last but not least, prenotare alloggi in anticipo e confrontare i prezzi su diverse piattaforme aiuta a trovare le migliori offerte.

Optate per strutture con cucina, vi permetteranno di preparare i pasti autonomamente e di abbattere i costi di ristorazione.