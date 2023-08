Il caro-benzina, purtroppo, è sempre in agguato e ciclicamente torna a essere una seria preoccupazione per le tasche degli automobilisti. Esistono vari stratagemmi che si possono adottare per risparmiare sul carburante, ma sul web circolano anche molte fake news. Una di queste è quella che riguarda un ‘trucco’ per risparmiare quando siamo al distributore in modalità self service.

Come tenere la pompa del carburante per risparmiare

Secondo alcune voci che girano sui social, il trucco per risparmiare in modalità self service sarebbe quello di bloccare il grilletto della pistola che stiamo usando per fare rifornimento. In realtà però non è vero.

Tenere il grilletto manualmente, al contrario di ciò che si legge in giro, non comporta un’entrata di aria maggiore rispetto a quando lo si blocca. L’unico vantaggio è il risparmio di tempo. Bloccare la maniglia permette al carburante di fluire da solo e ci consente di tenere libere le mani per fare altro: mandare un messaggio, chiamare, lavari i vetri dell’auto o controllare la pressione delle ruote.

Una comodità innegabile che ci permette di risparmiare qualche minuto e un po’ di energie.

I consigli per consumare meno benzina e diesel in auto

Ma allora come possiamo fare per risparmiare veramente sul pieno? Bisogna adottare dei piccoli accorgimenti sia mentre si guida sia quando si fa rifornimento in modalità self service.