Prezzo della benzina a cifre record e decisamente fuori mercato. La denuncia è scattata dopo una segnalazione di Assoutenti, che ha rilevato sulla A8 tra Varese e Milano, la vendita di un litro di carburante in modalità self service a oltre 2,7 euro al litro. Il presidente Furio Truzzi ha parlato di un prezzo “astronomico”, che equivarrebbe a un pieno per un’auto media di ben 136,1 euro. Un vero “salasso ingiustificabile”, come lo ha definito, con costi superiori del 35% per gli automobilisti.

Il distributore autostradale lombardo, però, non è un caso isolato. E non sempre le associazioni di consumatori riescono a tutelare i cittadini. Per questo è meglio essere informati e conoscere le modalità con cui segnalare i prezzi anomali di diesel e benzina.

Come denunciare prezzi anomali di benzina e diesel

Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile utilizzare il Segnala Prezzi. Si tratta di uno strumento che consente di avvertire le autorità competenti riguardo aumenti anomali dei prezzi di beni e servizi di largo consumo.

Quando questi sono più elevati di quello che ci si aspetterebbe in condizioni normali, è sufficiente compilare un apposito modulo online, comunicando il prezzo fuori mercato e tutte le informazioni relative ai prodotti interessati.

Le informazioni potranno essere utilizzate anche a supporto dell’attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi, ma non solo.

Come funziona l’Osservaprezzi per i carburanti

Nel caso specifico, segnalare prezzi anomali che riguardano i carburanti significa influire anche sul corretto funzionamento dell’Osservaprezzi, il servizio online che permette di consultare in tempo reale i prezzi praticati dai distributori di benzina e diesel sul territorio nazionale.

Gli esercenti sono tenuti a comunicare al Ministero i prezzi praticati per tutte le tipologie di carburante attraverso la parte del portale per le imprese – quella per i consumatori permette di ricercare i vari impianti e consultare tariffe e orari di self service e servito.

Prezzi medi di benzina e diesel obbligatori

Dal 1° agosto 2023, al fine di evitare speculazioni, tutelare i cittadini e migliorare la concorrenza, è obbligatorio per i proprietari dei distributori esporre i prezzi medi dei carburanti. I gestori hanno 30 giorni di tempo per adeguarsi, e in caso di violazione rischiano dai 200 ai 2mila euro.

Quasi tutti i benzinai devono esporre il prezzo medio regionale. Fanno eccezione gli impianti che si trovano in autostrada, che invece devono esporre il prezzo medio nazionale. Oltre che come deterrente per gli aumenti di prezzo, i cartelloni servono agli automobilisti per sapere dove possono risparmiare su diesel e benzina.