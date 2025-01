Il prezzo di benzina e diesel è in continua fluttuazione tra aumenti e riduzioni, ma di certo resta una spesa importante per chi è costretto a dover usare l’automobile, uno scooter o una moto. Poter risparmiare su questa uscita del budget familiare è il desiderio di quasi tutti i cittadini. In aiuto c’è il cosiddetto “trucco della provetta”, un metodo semplice che potrebbe davvero fare la differenza al momento del pieno. In cosa consiste e come funziona.

Una tanica calibrata per evitare i distributori truffaldini

Il trucco della pompa o della provetta serve a verificare se una pompa di benzina eroga la quantità di carburante effettivamente dichiarata. Questo procedimento nasce dal fatto che, nonostante i distributori di carburante siano sottoposti a controlli, alle volte possono presentare malfunzionamenti o addirittura essere volutamente manomesse. Ciò porta i consumatori a pagare più carburante rispetto a quello realmente ricevuto.

Il trucco consiste nell’uso di un contenitore calibrato e graduato che consente di misurare con precisione la quantità di carburante erogata. In pratica, invece di riempire direttamente il serbatoio, la benzina o il diesel viene raccolto nel contenitore e il livello raggiunto viene confrontato con quello dichiarato dalla pompa.

Se i valori non coincidono, si avrà la certezza che la pompa non è calibrata correttamente e il consumatore potrà dimostrare che sta pagando di più rispetto a quanto ricevuto. Questo sistema offre agli automobilisti la possibilità di smascherare eventuali irregolarità e risparmiare centinaia di euro se si pensa a tutti i pieni che si fanno in un anno.

Gli altri trucchi per risparmiare carburante ed evitare salassi

In ogni caso i trucchi per risparmiare facendo il pieno sono di vario tipo e vanno dallo stile di guida ad alcune accortezze da tenere quando si va a mettere benzina o nella manutenzione dell’auto.

Per esempio mantenere una velocità costante, evitando accelerazioni e frenate brusche, controllare la pressione degli pneumatici ed eliminare il peso superfluo sono tutti metodi che fanno consumare meno la vettura. Altri consigli sono:

Pianificare i percorsi per evitare il traffico intenso e scegliere le strade più scorrevoli.

Spegnere il motore durante le soste prolungate, come quando si è fermi in attesa.

Utilizzare il cruise control in autostrada per mantenere una velocità costante.

Ridurre l’uso dell’aria condizionata può far scendere significativamente il consumo di carburante.

Guidare in modo fluido e previdente per evitare brusche accelerazioni e frenate.

Cambiare marcia al momento opportuno, mantenendo il motore nel suo range di efficienza ottimale.

Effettuare la manutenzione periodica del motore così da mantenere il veicolo il più efficiente possibile.

Inoltre, per risparmiare sul carburante, è consigliabile fare rifornimento al self-service e nelle prime ore del mattino o in tarda serata, quando la temperatura è più fresca. In questo caso il carburante, essendo meno soggetto all’espansione termica, risulta più denso, permettendo di ottenere una quantità leggermente superiore per lo stesso prezzo.

Tornando alla manutenzione è bene verificare regolarmente lo stato del motore e degli altri componenti, come i filtri dell’aria e dell’olio per evitare sprechi di carburante, prolungando al contempo la vita del veicolo e mantenere correttamente gonfiati gli pneumatici così da ridurre la resistenza al rotolamento e migliorare l’efficienza complessiva della macchina.