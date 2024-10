Il Giappone, da sempre pioniere nel campo dei trasporti su rotaia, è pronto a introdurre una rivoluzione nei viaggi ad alta velocità con il suo nuovo treno maglev capace di raggiungere una velocità record di 500 km/h. Ridurrà drasticamente i tempi di percorrenza tra Tokyo e Nagoya, portando i passeggeri a destinazione in un tempo significativamente inferiore rispetto alle opzioni attuali.

Il viaggio inaugurale del 16 ottobre 2024 è stato però solo un assaggio di quello che avverrà in futuro. Il completamento dell’ambizioso progetto, inizialmente previsto per il 2027, è stato ritardato fino al 2034 a causa delle forti opposizioni ambientaliste e a continui aumenti dei costi.

Cos’è un treno maglev o a levitazione magnetica

Il termine maglev deriva dalla combinazione di magnetic e levitation, una tecnologia che permette ai treni di fluttuare sopra i binari sfruttando la repulsione magnetica. Questo significa che, al contrario dei treni tradizionali che scorrono su rotaie, i treni maglev non hanno contatto diretto con i binari, con una riduzione dell’attrito quasi a zero.

I vagoni viaggiano sospesi a circa 10 centimetri dai binari, utilizzando potenti elettromagneti per spingersi in avanti e mantenere la levitazione. Il sistema consente non solo di raggiungere velocità più elevate ma anche di ridurre significativamente il rumore e le vibrazioni rispetto ai treni convenzionali, rendendolo una scelta più silenziosa e confortevole per i passeggeri.

Quanto costa la linea maglev in Giappone

La costruzione della linea maglev tra Tokyo e Nagoya rappresenta uno dei più grandi investimenti infrastrutturali del Giappone. Con un costo stimato di quasi 46 miliardi di euro, l’opera mira a ridurre i tempi di viaggio tra le due città a poco più di un’ora, rispetto ai circa 100 minuti necessari oggi con il treno ad alta velocità della Shinkansen.

La nuova linea a 500 km/h potrebbe inoltre rappresentare un’alternativa efficiente ai voli interni, offrendo tempi di percorrenza competitivi, senza i disagi dei controlli aeroportuali e senza l’impatto ambientale degli aerei.

Perché gli ambientalisti sono contrari alla maglev

Nonostante i vantaggi, la realizzazione del progetto sta affrontando numerosi ostacoli, soprattutto di natura ambientale, dato che richiede la realizzazione di lunghi tunnel attraverso le montagne della prefettura di Shizuoka, un’area ricca di risorse idriche.

Le principali preoccupazioni riguardano l’alterazione dei flussi d’acqua sotterranei, che potrebbe avere un impatto negativo sull’agricoltura e sull’approvvigionamento idrico della regione.

La linea ad alta velocità Shinkansen compie 60 anni

Per comprendere l’importanza del progetto dei mezzi a levitazione magnetica, è utile fare un passo indietro e considerare la storia della Shinkansen, il primo treno ad alta velocità del mondo, lanciato nel 1964 in occasione delle Olimpiadi di Tokyo.

Il bullet train, il treno a proiettile, come è stato soprannominato, è stato capace di trasformare il trasporto ferroviario in Giappone, riducendo i tempi di viaggio tra Tokyo e Osaka e rendendo il Tav una parte fondamentale della vita quotidiana dei giapponesi.

La costruzione della rete Shinkansen, che quest’anno ha compiuto 60 anni, ha segnato l’inizio di una nuova era. Da allora è stata ampliata e migliorata, con treni capaci di raggiungere velocità di oltre 300 km/h. Tuttavia, la domanda di viaggi sempre più rapidi ha spinto il Giappone a puntare sulla tecnologia maglev per il futuro.