Gesto innocente in spiaggia: rischia la vita

Perché bisogna stare attenti raccogliere conchiglie in spiaggia? Se non si rovina l’ecosistema, teoricamente non sembra essere un passatempo pericoloso. Eppure, certe volte, è l’esatto contrario e per poco non si rischia la vita, come capitato a questo ignaro ragazzo impegnato nel raccogliere conchiglie in riva al mare.

Il pericolo del mollusco velenoso

Conchiglie che non erano però ‘normali’. Si trattava infatti di Conus, una famiglia di molluschi gasteropodi marini (in sostanza delle lumache di mare) con almeno due peculiarità: avere, più o meno, una conchiglia conica e, soprattutto, un veleno che può risultare mortale.

Tramite una sorta di pungiglione, infatti, le Conus possono iniettare nelle vittime delle neurotossine che, nei casi più gravi e su soggetti magari con fragilità specifiche, possono condurre alla morte per effetti micidiali sull’apparato respiratorio con possibile arresto cardiaco.

Fortunatamente per lui, l’ignaro ragazzo non è stato vittima di punture e ha potuto apprezzare solo la bellezza del guscio della lumaca.