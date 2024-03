Voragine a Roma: due auto inghiottite

Nella notte tra il 27 e il 28 marzo a Roma, in via Sestio Menas nel quartiere Quadraro, si è aperta una grossa voragine nella strada che ha inghiottito due auto parcheggiate e ha lasciato in bilico una terza vettura.

Una voragine di 10 metri

Secondo i primi rilievi, la dolina sarebbe di circa 10 metri di diametro e altrettanti di profondità e si sarebbe aperta attorno all’1:00 di notte di giovedì 28 marzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale con i gruppi Tuscolano e Prenestino, per assicurarsi quali danni fossero stati fatti dalla voragine e se ci fossero feriti.

Zona in sicurezza: recuperate le auto

Fortunatamente quest’ultima circostanza non si è verificata e i vigili del fuoco hanno potuto procedere in sicurezza alle operazioni di recupero delle automobili coinvolte nell’apertura della strada.

Il primo passo è stata la messa in sicurezza dell’auto rimasta in bilico sul ciglio della voragine. I pompieri hanno poi proceduto ad estrarre le due auto che erano state completamente inghiottite dalla strada.

Video tratto da: Instagram / Welcome to Favelas