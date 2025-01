_Cento vulcani nascosti erutteranno per lo scioglimento dei ghiacci

Il cambiamento climatico sta rimodellando il pianeta in modi che superano le previsioni degli scienziati, con conseguenze che si estendono ben oltre il riscaldamento globale e l’innalzamento dei mari. Tra gli effetti meno conosciuti ma potenzialmente devastanti, c’è la possibilità che lo scioglimento dei ghiacci antartici possa risvegliare una rete di vulcani dormienti nascosti sotto la superficie ghiacciata. Questo fenomeno, oggetto di studi approfonditi, potrebbe non solo alterare gli equilibri locali, ma avere implicazioni globali sul clima e sull’ambiente, ma anche sul benessere della specie umana.

Lo scioglimento dei ghiacci causerà l’eruzione dei vulcani

Con oltre 100 vulcani sommersi sotto la sua imponente calotta glaciale, l’Antartide potrebbe diventare un epicentro di intensa attività vulcanica. L’Antartide si sta sciogliendo, e questo scioglimento riduce la pressione sui vulcani sotterranei, consentendo al magma di espandersi nelle camere magmatiche.

Questo fenomeno analizzato da un team di scienziati attraverso 4.000 simulazioni virtuali mostra che il magma, una volta liberato dal peso della calotta, spinge contro le pareti delle camere vulcaniche, aumentando la probabilità di eruzioni. Inoltre, i gas volatili intrappolati all’interno del magma, che solitamente restano disciolti grazie alla pressione del ghiaccio, si liberano rapidamente con effetti simili a quelli di una bottiglia di una bibita gassata aperta: l’espansione dei gas amplifica ulteriormente la pressione interna, favorendo così le eruzioni. Questi eventi, sebbene nascosti sotto il ghiaccio, rilasciano calore. Di conseguenza, il processo di fusione accelera provocando un potenziale circolo vizioso di scioglimento dei ghiacci e attività vulcanica.

Non solo Antartide: tutta la Terra potrebbe essere in pericolo

Il fenomeno osservato in Antartide però non è contenuto solo al continente bianco. Studi analoghi hanno dimostrato che il ridotto peso delle calotte glaciali possono stimolare le attività vulcaniche anche in altre regioni del pianeta. La Groenlandia, per esempio, potrebbe subire i medesimi effetti previsti in Antartide, con conseguenze che vanno oltre il locale.

Un aumento dell’attività vulcanica potrebbe influenzare il clima globale, rilasciando enormi quantità di anidride carbonica e particelle vulcaniche nell’atmosfera. Queste emissioni potrebbero amplificare l’effetto serra o, in alcuni casi, riflettere la luce solare, alterando i modelli climatici globali. Anche gli effetti sull’uomo sarebbero devastanti. Lo scioglimento dei ghiacci porterebbe a un aumento dei livelli del mare: fattore che spazzerebbe via intere popolazioni insulari e costiere.

Gli scienziati avvertono che fenomeni simili potrebbero aver contribuito alle eruzioni vulcaniche durante l’ultima era glaciale. Questa teoria suggerisce che la Terra potrebbe essere soggetta a cicli di cambiamenti geologici innescati proprio dallo scioglimento dei ghiacci.

Durante l’ultima era glaciale, il nostro pianeta ha vissuto un periodo con ghiacciai che coprivano gran parte delle terre emerse. Gli scienziati suggeriscono che un meccanismo simile a quello che stiamo osservando oggi, ovvero il rilascio della pressione sui vulcani sommersi a causa del scioglimento dei ghiacci, potrebbe aver avuto un ruolo anche in passato.

In quel periodo, il progressivo scioglimento dei ghiacci avrebbe potuto ridurre il peso che gravava sulle camere magmatiche sotterranee, innescando eruzioni vulcaniche simili a quelle che potrebbero accadere oggi in Antartide.

Questo scenario ci aiuta a capire come i cambiamenti climatici, anche se avvengono in modo graduale, possano interagire con le forze geologiche sotto la superficie terrestre, portando a un’alterazione dei cicli naturali e a cambiamenti di lungo periodo nei sistemi climatici globali.