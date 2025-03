Il riscaldamento globale sta provocando effetti sempre più evidenti sugli oceani, alterando i meccanismi fondamentali che regolano il clima terrestre. Una delle più gravi conseguenze riguarda il rallentamento della Corrente Circumpolare Antartica (ACC), spesso definita il “cuore dell’Oceano” per il suo ruolo chiave nella circolazione globale delle acque.

L’impatto dello scioglimento dei ghiacci sulla Corrente Circumpolare

Secondo recenti studi, l’aumento dello scioglimento dei ghiacci in Antartide sta rilasciando enormi quantità di acqua dolce negli oceani, modificando la salinità e la densità dell’acqua. Questi cambiamenti stanno rallentando il flusso della Corrente Circumpolare, con ripercussioni potenzialmente catastrofiche per le temperature globali e i livelli del mare. Gli scienziati avvertono che il rallentamento della corrente potrebbe innescare cambiamenti irreversibili nel clima del pianeta.

La Corrente Circumpolare Antartica è la più potente corrente oceanica del pianeta. Scorrendo intorno all’Antartide, collega tutti gli oceani del mondo e svolge una funzione fondamentale nel trasferimento di calore, ossigeno e nutrienti tra le acque superficiali e quelle profonde. Lo scioglimento accelerato dei ghiacci antartici sta mettendo in crisi questo sistema.

Secondo uno studio pubblicato su Live Science, il flusso della Corrente Circumpolare si sta già indebolendo in modo preoccupante. L’enorme quantità di acqua dolce che si riversa nell’oceano sta alterando la densità delle acque superficiali, impedendo il normale rimescolamento con quelle profonde e riducendo l’efficienza della corrente. Il The Guardian sottolinea che il rallentamento dell’ACC è un fenomeno senza precedenti. Gli scienziati hanno osservato che, a causa della fusione dei ghiacci, si sta creando uno strato di acqua dolce più leggero che altera la circolazione oceanica.

Questo fenomeno potrebbe avere implicazioni a lungo termine sulla stabilità climatica della Terra. È stato riportato che se il rallentamento della Corrente Circumpolare Antartica dovesse continuare, potrebbe portare a una maggiore concentrazione di calore nelle acque superficiali, accelerando ulteriormente il riscaldamento globale.

Perché il rallentamento influisce su temperature e livelli del mare

Il rallentamento della Corrente Circumpolare ha effetti diretti sulle temperature globali e sull’innalzamento del livello del mare. Uno degli aspetti più critici è la capacità della corrente di regolare il trasporto di calore dagli oceani tropicali verso le regioni polari. Se la corrente rallenta, il calore tende ad accumularsi negli strati superficiali dell’oceano, causando un aumento delle temperature globali e influenzando i modelli climatici in tutto il mondo.

Un altro problema riguarda il livello del mare: la riduzione dell’efficienza della corrente limita la capacità dell’oceano di assorbire calore in profondità, favorendo l’espansione termica delle acque. Questo fenomeno, combinato con lo scioglimento accelerato dei ghiacci, porta a un aumento più rapido del livello del mare, minacciando le comunità costiere.

Monitorare l’andamento di questa corrente diventa quindi cruciale per comprendere gli effetti futuri del riscaldamento globale. Gli esperti avvertono che il rallentamento delle grandi correnti oceaniche potrebbe avere effetti devastanti anche su altri sistemi, con l’Amoc a rischio collasso.

Questa rete di correnti, che regola il clima dell’Atlantico, potrebbe indebolirsi drasticamente, causando eventi climatici estremi in Europa e in Nord America. A oggi, ridurre le emissioni di gas serra rimane l’unico modo per rallentare questi processi e preservare l’equilibrio degli oceani, il vero cuore pulsante del nostro pianeta.