Fonte: Car & Classic La meravigliosa Lancia Fulvia d'epoca per le competizioni

Car & Classic, la piattaforma più grande d’Europa per gli acquisti e le vendite di veicoli storici, ha superato un 2023 positivo, segnando una grandiosa crescita rispetto all’anno precedente e chiudendo l’anno con la vendita di un modello meraviglioso, la Dino 246 GT. Dopo i successi raggiunti, ha deciso di aprire il 2024 stilando una classifica delle migliori auto d’epoca che conviene comprare oggi in Italia. Secondo gli esperti, questo è un buon momento per fare affari sul mercato dei veicoli storici.

Si tratta di classiche e Youngtimer che si possono reperire discretamente, che offrono buoni margini di crescita in ottica di investimento e che assicurano anche un ottimo rapporto tra qualità e costi d’acquisto e manutenzione. Oltre che – ovviamente – una buona dose di divertimento, quello non puoi mancare: l’emozione alla guida di queste vetture è un must. Vediamo allora i modelli che secondo Car & Classic hanno maggiore appeal e per tutte le tasche.

Modelli anni 50 e 60

Tra le auto d’epoca su cui conviene investire nel 2024 troviamo la Citroën DS, modello anni Cinquanta, capolavoro della storia mondiale dell’automobile. In cambio chiede qualche sacrificio per quanto riguarda la manutenzione – avendo un sistema idraulico complesso. Celebre nel mondo le sue sospensioni, ma anche qui serve ricorrere a specialisti. In Italia oggi un buon esemplare vale tra i 15 e i 20mila euro, destinati a salire.

Fonte: Car & Classic

Sugli anni Sessanta invece il modello che Car & Classic suggerisce è senza dubbio la Lancia Fulvia Coupé, in qualsiasi sua era. Il suo punto di forza è il design azzeccatissimo, nato grazie ai disegni dello stilista Piero Castagnero, la Fulvia Coupé è stata allestita nel 1965 nella versione con motore di 1216 cc e, con diversi potenziamenti meccanici, è rimasta in produzione fino al 1976. Vanta una serie di trionfi rallistici nelle sue versioni HF, è un’auto che non passa mai di moda, grande vanto dell’industria automobilistica italiana.

Anni 70 e 80: le auto d’epoca su cui investire

Partiamo con la Mercedes R107 (1971-1989), che conquista ancora i cuori degli appassionati di tutto il mondo. Protagonista di film, video musicali, pubblicità: ha fatto e fa bella mostra di sé in tante occasioni. Un vero e proprio mito, che continua a piacere, grazie alla sua linea elegante abbinata alla robustezza e al lusso sobrio del brand. Realizzata soprattutto per il mercato americano, con motorizzazione 280, 350 o 450, auto preziose e progettate per durare 70-80 anni; le loro quotazioni sono in rialzo ma si trovano ancora a prezzi abbordabili.

Fonte: Car & Classic

Degli stessi anni la Fiat 130 Coupé (1969-1971), con raffinati interni di velluto, che prendono il posto della pelle – sin troppo banale per una Fiat così. Motore V6 e cambio manuale, la Fiat 130 Coupé è una sorta di “potenza brutale in abito Armani”, un concentrato di raffinatezza tecnica in puro stile Made in Italy. Al momento il prezzo di vendita è contenuto, ma ha un potenziale di crescita enorme.

Reginetta degli anni Ottanta invece la Land Rover Range Rover 3.9 EFi, un vero e proprio fuoristrada d’epoca, ricercato e unico nelle sue linee. Di Range Rover 3.9 EFi ne sono stati realizzati molti ma al momento dell’apice dei prezzi (ovvero negli anni tra il 2006 e il 2012) molti sono stati smembrati per ricavare parti di ricambio, oppure sono stati elaborati. Ne esistono ancora comunque, e oggi c’è anche una nutrita community internazionale che mantiene alto l’interesse verso questo modello.

Le auto mitologiche degli anni 90

Car & Classica consiglia di investire sulle mitiche Alfa Romeo Coupé GTV e Alfa Spider 916, modelli del Biscione che vantano una bellezza senza tempo e che ancora possono vantare prezzi bassi, anche se in salita. Auto perfette per togliersi lo sfizio di possedere una Youngtimer, offrono la possibilità di rivendere sempre bene.

Icona degli anni Novanta anche l’Audi TT serie 1 del 1996-97, auto dal design audace con la linea del tetto posteriore bassa, le luci avvolgenti e interni ultra moderni. Grandiosa la qualità nella meccanica: l’Audi TT prima serie si acquista a poco, offre un rapporto qualità/prezzo sorprendente.

Anche Fiat sfoggia un gioiellino anni Novanta mica male, la Barchetta: look italiano, linea sinuosa, cifre possibili, valutata oggi tra i 7 e gli 8mila euro. Un modello piacevole anche per i giovani, grazie alla facilità di manutenzione e alle parti meccaniche reperibili. Un vero e proprio pezzo di storia della Fiat: considerata tra le migliori, con modelli a carrozzeria speciale.

Concludiamo la carretta di auto d’epoca anni 90 su cui investire nel 2024 con la Aston Martin DB7 e l’Alfa Romeo Spider S4, entrambe “un nome, una garanzia”. La prima possiamo definirla come un tassello fondamentale della storia della Casa britannica, ha salvato le sorti dell’azienda colmando il divario tra il passato e i canoni attuali.

Fonte: Car & Classic

La seconda, che avrebbe dovuto chiamarsi “Duetto”, è un’auto iconica della Casa italiana, amata da più generazioni. La S4 è l’ultima versione, un emblema stesso del look sofisticato anni Novanta, apprezzata dai collezionisti fedeli di Alfa Romeo.

Le auto d’epoca degli anni Duemila

Mercedes SL R 230 è una SL (Sport Leicht) con tetto snodabile di metallo. Le prime serie sono di interesse storico e si trovano dai 20 ai 30mila euro in buone condizioni. Offrono il comfort di un’auto moderna e un design brillante, oltre a ottime motorizzazioni. Il motore base è un 350 a 6 cilindri dai consumi anche contenuti, capace di fare oltre 10 km con un litro, ci sono poi la versione 500 a 8 cilindri e 600 a 12 cilindri.

Ottime le motorizzazioni, come da tradizione della Casa. Il motore base è un 350 a 6 cilindri dai consumi anche contenuti, in grado di percorrere anche più di 10 km con un litro, ci sono poi la versione 500 a 8 cilindri e 600 a 12 cilindri. Oggi, come Car & Classic consiglia, è comunque conveniente puntare sui modelli con motori AMG, potenziati. È vero che negli ultimi anni sono aumentati di prezzo: si è passati dai 22-23mila euro di pochi anni fa a una base di partenza di 50mila di oggi. Si tratta comunque di un investimento importante, cisto i gioielli rari: serve infatti una buona dose di fortuna per trovarli.

Fondata nel Regno Unito nel 2005, Car & Classic offre una scelta di oltre 42mila mezzi storici in vendita fra automobili, moto e veicoli commerciali, ed è la più grande piattaforma online dedicata all’acquisto e alla vendita di veicoli d’epoca in Europa.